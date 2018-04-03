Трамп пригрозив ввести мито на автомобілі з ЄС
"Якщо ЄС хоче ще більше збільшити свої і без того високі тарифи і бар'єри на шляху наших компаній, які ведуть бізнес, то ми просто введемо мито на їхні автомобілі, які вільно продаються в США", - написав Трамп у Twitter.
При цьому Трамп зазначив, що європейці заважають США продавати свої автомобілі в ЄС.
"Великий торговий дисбаланс", - заявив Трамп.
Як пише "Єврпоейська правда", раніше президент США Дональд Трамп заявив про введення мит на імпорт сталі та алюмінію в 25% і 10% відповідно.
Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер пообіцяв швидку і жорстку реакцію у відповідь на запроваджені США торгові обмеження щодо сталі та алюмінію.
У Брюсселі заявили, що вже підготували контрзаходи щодо рішення президента США Дональда Трампа про введення високих тарифів на імпорт сталі і алюмінію.
За даними Politico.eu, під "помсту" можуть потрапити товари з політично чутливих штатів для республіканців, такі як мотоцикли виробника Harley-Davidson з Вісконсину, апельсиновий сік з Флориди та віскі з Кентуккі, штату лідера більшості в Сенаті США.
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