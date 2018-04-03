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Трамп пригрозив ввести мито на автомобілі з ЄС

При цьому Трамп зазначив, що європейці заважають США продавати свої автомобілі в ЄС
Президент США Дональд Трамп пригрозив ввести мито на ввезення в країну європейських автомобілів, якщо ЄС підвищить мита для американських товарів.
Трамп пригрозив ввести мито на автомобілі з ЄС Фото: ap.org

"Якщо ЄС хоче ще більше збільшити свої і без того високі тарифи і бар'єри на шляху наших компаній, які ведуть бізнес, то ми просто введемо мито на їхні автомобілі, які вільно продаються в США", - написав Трамп у Twitter.

При цьому Трамп зазначив, що європейці заважають США продавати свої автомобілі в ЄС.

"Великий торговий дисбаланс", - заявив Трамп.

Як пише "Єврпоейська правда", раніше президент США Дональд Трамп заявив про введення мит на імпорт сталі та алюмінію в 25% і 10% відповідно.

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер пообіцяв швидку і жорстку реакцію у відповідь на запроваджені США торгові обмеження щодо сталі та алюмінію.

У Брюсселі заявили, що вже підготували контрзаходи щодо рішення президента США Дональда Трампа про введення високих тарифів на імпорт сталі і алюмінію.

За даними Politico.eu, під "помсту" можуть потрапити товари з політично чутливих штатів для республіканців, такі як мотоцикли виробника Harley-Davidson з Вісконсину, апельсиновий сік з Флориди та віскі з Кентуккі, штату лідера більшості в Сенаті США.

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04 03 2018 17:34
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