Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Трамп пригрозив ЄС після рекордного штрафу проти Google

Американський президент написав, що ЄС використовує США у своїх інтересах, проте так довго тривати не буде
Президент США Дональд Трамп відреагував на рекордний штраф Європейської комісії проти американської корпорації Google.
Трамп пригрозив ЄС після рекордного штрафу проти Google Фото: reuters.com

"А я що казав! Європейський Союз наклав штраф у розмірі 5 мільярдів доларів на одну з наших найбільших компаній, Google. Вони справді використовують США, але це ненадовго!", - написав Трамп.

Європейська комісія оштрафувала американську корпорацію Google на 4,3 млрд євро за порушення антимонопольного законодавства у справі, пов'язаній з операційною системою Android.

Це найбільший антимонопольний штраф, який коли-небудь стягували європейські органи з питань конкуренції з однієї компанії.

Єврокомісія вважає, що Google використовував Android, який є безкоштовною операційною системою та встановлений на три чверті європейських смартфонів, щоб несправедливо посилити своє панування у онлайн-пошуку серед конкурентів.

Додамо, штраф для Google відбувається в умовах торгового конфлікту між Сполученими Штатами та ЄС і перед візитом президента Єврокомісії Жан-Клода Юнкера до Вашингтона на наступному тижні.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 07 2018 17:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Військове спорядження від ветерана АТО: "Ми розробляємо речі, які підходять під український менталітет"

Військове спорядження від ветерана АТО: "Ми розробляємо речі, які підходять під український менталітет"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.