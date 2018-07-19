Трамп пригрозив ЄС після рекордного штрафу проти Google

Американський президент написав, що ЄС використовує США у своїх інтересах, проте так довго тривати не буде

Президент США Дональд Трамп відреагував на рекордний штраф Європейської комісії проти американської корпорації Google.

"А я що казав! Європейський Союз наклав штраф у розмірі 5 мільярдів доларів на одну з наших найбільших компаній, Google. Вони справді використовують США, але це ненадовго!", - написав Трамп.

Європейська комісія оштрафувала американську корпорацію Google на 4,3 млрд євро за порушення антимонопольного законодавства у справі, пов'язаній з операційною системою Android.

Це найбільший антимонопольний штраф, який коли-небудь стягували європейські органи з питань конкуренції з однієї компанії.

Єврокомісія вважає, що Google використовував Android, який є безкоштовною операційною системою та встановлений на три чверті європейських смартфонів, щоб несправедливо посилити своє панування у онлайн-пошуку серед конкурентів.

Додамо, штраф для Google відбувається в умовах торгового конфлікту між Сполученими Штатами та ЄС і перед візитом президента Єврокомісії Жан-Клода Юнкера до Вашингтона на наступному тижні.