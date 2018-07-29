Трамп пригрозив заблокувати роботу уряду США через демократів

Президент США прагне, аби демократи проголосували за його ініціативи щодо мігрантів і безпеки кордонів

Президент США Дональд Трамп пригрозив заблокувати роботу уряду, якщо демократичні сили в Конгресі не підтримають його міграційну реформу та програму безпеки.

"Я буду готовий заблокувати уряд, якщо демократи не дадуть нам голосів для програми безпеки кордонів, до якої входить й Стіна (стіна на кордоні з Мексикою, – ред.)! Необхідно позбутися лотереї, системи "ловити і відпускати" і, нарешті, перейти до MERIT (система заслуг, врахування компетенції, – ред.)! Нам потрібно, щоб до нашої країни приїжджали великі люди!", – заявив Трамп.

У разі "шатдауну" керівництво США змушене буде припинити нормальну роботу, а чимало держслужбовців піти у відпустку.

Нагадаємо, 25 січня 2017 року Трамп підписав указ про будівництво стіни на кордоні з Мексикою та посилення міграційної політики.