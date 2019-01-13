Трамп приховує деталі розмов з Путіним від адміністрації, - The Washington Post
"Президент Трамп щосили намагався приховати деталі своїх бесід з російським президентом Володимиром Путіним, зокрема, принаймні, один раз намагався заволодіти записами свого перекладача і давав вказівку лінгвістові не обговорювати те, що йому відомо, з іншими посадовими особами адміністрації", - повідомляє The Washington Post зі слів чинних і колишніх чиновників.
За даними видання, Трамп так вчинив після зустрічі з Путіним у 2017 році в Гамбурзі, на якій також був присутній тодішній держсекретар Рекс Тіллерсон. Чиновники дізналися про ці дії Трампа, коли радник Білого дому і високопоставлений чиновник з державного департаменту запитали додаткову інформацію про переговори у перекладача.
Ці обмеження, пише WP, є частиною ширшої схеми, якою Трамп захищає свої зв'язки з Путіним від громадського контролю і не дозволяє навіть високопоставленим чиновникам в його власній адміністрації знати все, що він сказав одному з головних супротивників Сполучених Штатів.
В результаті, американські чиновники заявили, що немає детальних даних, навіть в секретних документах, про особисті зустрічі Трампа з російським лідером в п'яти місцях за останні два роки.
Така прогалина була б незвичною для будь-якого президента, і це при тому, що, за даними розвідки, Росія намагалася втрутитися у вибори в США, щоб допомогти Трампу перемогти.
Колишні американські чиновники заявили, що поведінка Трампа суперечить відомій практиці попередніх президентів, які покладалися на помічників, що були присутні на зустрічах і робили докладні записи та ділилися ними з іншими посадовими особами і департаментами.
Строуб Телботт, колишній заступник держсекретаря, який в 1990-х рр. брав участь у більш ніж дюжині зустрічей між президентом Біллом Клінтоном і тодішнім російським президентом Борисом Єльциним, заявив, що така секретність "не тільки незвичайна за історичними мірками, але й обурлива".
"Це ускладнює роботу уряду США - експертів і радників, а також посадових осіб уряду, які повинні служити [президенту], - і це, безумовно, дає Путіну набагато більше можливостей для маніпулювання Трампом", - заявив він.
Своєю чергою, як пише видання, представник Білого дому оскаржив цю думку, заявивши, що адміністрація Трампа прагне "поліпшити відносини з Росією" після того, як адміністрація Обами "провела провальну політику "перезавантаження", яка прагнула до взаємодії заради взаємодії".
Адміністрація Трампа "ввела значні нові санкції у відповідь на зловмисну діяльність Росії", сказав представник на умовах анонімності і зазначив, що Тіллерсон в 2017 році "надав детальний звіт про зустріч відразу після неї іншим посадовим особам США в приватному порядку, так само як і представникам преси".
Союзники Трампа кажуть, що, на його думку, присутність підлеглих погіршує його здатність встановлювати взаємини з Путіним, зазначає видання.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що його політика стосовно Росії є чи не найжорсткішою за всі часи, особливо в останній період, але він хотів би мати дружні відносини з Москвою.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Україна без ядерної зброї: 25 років Будапештському меморандуму, - ФОТО
- ВІДЕО Порошенко виступив із новорічним зверненням до українців, - ВІДЕО
- ВІДЕО У Раді побилися депутати з коаліції і "Опоблоку", - ВІДЕО
- Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"Valar morghulis. Valar dohaeris.
- Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКАВоєнний стан почне діяти 28 листопада о 9:00 ранку