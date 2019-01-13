Трамп приховує деталі розмов з Путіним від адміністрації, - The Washington Post

Детальних даних про особисті зустрічі Трампа з російським лідером за останні два роки немає, навіть у секретних документах

Президент США Дональд Трамп приховав деталі своїх особистих зустрічей з президентом РФ Володимиром Путіним від чиновників своєї адміністрації.

"Президент Трамп щосили намагався приховати деталі своїх бесід з російським президентом Володимиром Путіним, зокрема, принаймні, один раз намагався заволодіти записами свого перекладача і давав вказівку лінгвістові не обговорювати те, що йому відомо, з іншими посадовими особами адміністрації", - повідомляє The Washington Post зі слів чинних і колишніх чиновників.

За даними видання, Трамп так вчинив після зустрічі з Путіним у 2017 році в Гамбурзі, на якій також був присутній тодішній держсекретар Рекс Тіллерсон. Чиновники дізналися про ці дії Трампа, коли радник Білого дому і високопоставлений чиновник з державного департаменту запитали додаткову інформацію про переговори у перекладача.

Ці обмеження, пише WP, є частиною ширшої схеми, якою Трамп захищає свої зв'язки з Путіним від громадського контролю і не дозволяє навіть високопоставленим чиновникам в його власній адміністрації знати все, що він сказав одному з головних супротивників Сполучених Штатів.

В результаті, американські чиновники заявили, що немає детальних даних, навіть в секретних документах, про особисті зустрічі Трампа з російським лідером в п'яти місцях за останні два роки.

Така прогалина була б незвичною для будь-якого президента, і це при тому, що, за даними розвідки, Росія намагалася втрутитися у вибори в США, щоб допомогти Трампу перемогти.

Колишні американські чиновники заявили, що поведінка Трампа суперечить відомій практиці попередніх президентів, які покладалися на помічників, що були присутні на зустрічах і робили докладні записи та ділилися ними з іншими посадовими особами і департаментами.

Строуб Телботт, колишній заступник держсекретаря, який в 1990-х рр. брав участь у більш ніж дюжині зустрічей між президентом Біллом Клінтоном і тодішнім російським президентом Борисом Єльциним, заявив, що така секретність "не тільки незвичайна за історичними мірками, але й обурлива".

"Це ускладнює роботу уряду США - експертів і радників, а також посадових осіб уряду, які повинні служити [президенту], - і це, безумовно, дає Путіну набагато більше можливостей для маніпулювання Трампом", - заявив він.

Своєю чергою, як пише видання, представник Білого дому оскаржив цю думку, заявивши, що адміністрація Трампа прагне "поліпшити відносини з Росією" після того, як адміністрація Обами "провела провальну політику "перезавантаження", яка прагнула до взаємодії заради взаємодії".

Адміністрація Трампа "ввела значні нові санкції у відповідь на зловмисну діяльність Росії", сказав представник на умовах анонімності і зазначив, що Тіллерсон в 2017 році "надав детальний звіт про зустріч відразу після неї іншим посадовим особам США в приватному порядку, так само як і представникам преси".

Союзники Трампа кажуть, що, на його думку, присутність підлеглих погіршує його здатність встановлювати взаємини з Путіним, зазначає видання.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що його політика стосовно Росії є чи не найжорсткішою за всі часи, особливо в останній період, але він хотів би мати дружні відносини з Москвою.