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Трамп прилетів до військових у Німеччині після раптового візиту в Ірак

Трамп привітався з військовими та позував разом із дружиною для фотографій і селфі
Президент США Дональд Трамп здійснив незапланований візит до Німеччини – його президентський літак приземлився на військовій авіабазі Рамштайн на зворотному шляху після несподіваного візиту в Ірак.
Трамп прилетів до військових у Німеччині після раптового візиту в Ірак Фото: Reuters

У Німеччині літак президента не тільки заправлявся, повідомляє німецьке видання Die Welt.

Президент США також відвідав американських військовослужбовців на ключовій для США військовій базі в Європі.

Після короткої розмови з офіцерами на борту президентського літака Трамп і перша леді Меланія увійшли в ангар, де на них чекали численні американські солдати.

Трамп привітався з військовими та позував разом із дружиною для фотографій і селфі. Деякі солдати просили у Трампа автограф на кашкетах із девізом кампанії Трампа "Зробимо Америку знову великою".

Нагадаємо, перед Німеччиною Трамп з дружиною прибув до Іраку з неоголошеним візитом, під час якого він захищав своє рішення вивести американські війська з Сирії. Це був його перший візит у проблемний регіон на посту президента США.

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27 12 2018 11:08
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