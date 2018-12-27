Трамп прилетів до військових у Німеччині після раптового візиту в Ірак

Трамп привітався з військовими та позував разом із дружиною для фотографій і селфі

Президент США Дональд Трамп здійснив незапланований візит до Німеччини – його президентський літак приземлився на військовій авіабазі Рамштайн на зворотному шляху після несподіваного візиту в Ірак.

У Німеччині літак президента не тільки заправлявся, повідомляє німецьке видання Die Welt.

Президент США також відвідав американських військовослужбовців на ключовій для США військовій базі в Європі.

Після короткої розмови з офіцерами на борту президентського літака Трамп і перша леді Меланія увійшли в ангар, де на них чекали численні американські солдати.

Трамп привітався з військовими та позував разом із дружиною для фотографій і селфі. Деякі солдати просили у Трампа автограф на кашкетах із девізом кампанії Трампа "Зробимо Америку знову великою".

Нагадаємо, перед Німеччиною Трамп з дружиною прибув до Іраку з неоголошеним візитом, під час якого він захищав своє рішення вивести американські війська з Сирії. Це був його перший візит у проблемний регіон на посту президента США.