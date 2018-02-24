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Трамп прирівняв іммігрантів до пригрітої на грудях змії

Президент США вважає, що до країни повинні приїжджати лише ті люди, які здатні їй допомогти
На щорічній конференції консерваторів у Вашингтоні президент США Дональд Трамп прирівняв іммігрантів, які прибувають до Штатів, з пригрітою на грудях змією.
Трамп прирівняв іммігрантів до пригрітої на грудях змії Фото: ap.org

Текст виступу американського президента опублікований на сайті Білого дому.

Трамп розповів історію про жінку, яка врятувала знайдену на вулиці змерзлу змію, а та її вкусила. Президент США вважає, що цю історію слід сприймати в контексті імміграції.

"Подумайте про це з точки зору імміграції. ... Це те, що ми робимо з нашою країною, люди. Ми впускаємо людей, і це загрожує чималими неприємностями. Все лише погіршується. Але ми даємо вам захист як ніколи раніше. Наша правоохоронна система працює краще, ніж коли-небудь раніше. І ми любимо нашу країну. І ми будемо дбати про нашу країну. Гаразд? Ми збираємось подбати про нашу країну", – проголосив Трамп.

Він також вважає, що до США повинні приїжджати люди, які здатні допомогти країні.

"Я хочу тих людей, які можуть приїхати і працювати, і працювати важко. Навіть якщо це передбачає навчальний період – це не страшно", – заявив Трамп.

"Я хочу і всі ми хочемо допускати людей, які мають навички, які можуть фінансово підтримувати себе, тих, хто може зробити свій внесок у нашу економіку, хто буде любити наших людей і хто поділятиме наші цінності, хто буде любити нашу країну", – сказав президент США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп посів останнє місце з 320 можливих у щорічному історичному рейтингу президентів США.

Близько 40% американців схвалюють діяльність Дональда Трампа на посту президента США, вважаючи його заслугою перш за все успіхи у сфері економіки.

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24 02 2018 19:40
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