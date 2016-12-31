Трамп привітав із Новим роком тих, хто боровся з ним

Обраний президентом США Дональд Трамп привітав із прийдешнім Новим роком усіх, навіть своїх ворогів.

"Із Новим роком усіх, у тому числі моїх численних ворогів і тих, хто боровся зі мною й програв так прикро – вони просто не знають, що робити. З любов’ю!", – написав він у Twitter.

Нагадаємо, кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа обрано 45-м президентом США. У своїй промові, адресованій прихильникам, Трамп пообіцяв подвоєння економіки, миролюбну зовнішню політику і турботу про ветеранів.

У березні, говорячи про анексований Росією Крим та необхідність повернути його Україні, він також старався уникати відповіді, використовуючи своє стандартне "ми розглянемо це питання", але в липні таки заявив, що жителі Криму, на його думку, самі обрали Росію.

Трамп також обіцяв розглянути питання про визнання Криму російським і зняття санкцій з Росії.

Також він заявляв, що через Крим може початися третя світова війна.