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Трамп привітав Путіна з "одним із найкращих" чемпіонатів світу

Обоє президентів коротко виступили перед пресою
Президент США Дональд Трамп привітав російського президента Володимира Путіна із проведенням "одного з найкращих" чемпіонатів світу з футболу та заявив, що чекає після саміту в Гельсінкі "надзвичайних" відносин з РФ.
Трамп привітав Путіна з "одним із найкращих" чемпіонатів світу Фото: http://thehill.com

У останні місяці у нього із Трампом продовжувалися постійні контакти "по телефону та на різних майданчиках міжнародних заходів", однак тепер настав час "докладно поговорити про двосторонні відносини та больові точки у світі", заявив Путін у вступному слові, повідомляє "Європейська правда".

Після лідера РФ слово взяв американський президент, його заяви були перекладені для Путіна російською мовою. Трамп почав із того, що привітав главу РФ з "одним із найкращих" чемпіонатів світу.

"Я хотів би привітати вас з надзвичайно успішним чемпіонатом світу, одним із найкращих коли-небудь", - сказав Трамп, додавши, що сам трохи дивився чемпіонат у США.

Разом із російським лідером вони обговорять "все" - від торгівлі до військових питань та Китаю. Американський президент також сказав, що вони сподіваються "зробити щось" у відношенні до своїх ядерних арсеналів, заявив Трамп.

"Ладнати з Росією – це хороша, а не погана річ", - сказав він. Трамп висловив сподівання, що двосторонній саміт принесе країнам "надзвичайні відносини". 

Нагадаємо, літак президента Росії Володимира Путіна прилетів у Гельсінкі з запізненням.

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16 07 2018 15:24
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