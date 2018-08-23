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Трамп привітав українців з Днем Незалежності

Трамп зазначив, що США завжди будуть підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України
Президент США Дональд Трамп надіслав вітання з нагоди Дня Незалежності України на адресу Президента Петра Порошенка.
Трамп привітав українців з Днем Незалежності Фото: Twitter Петра Порошенко

"Від імені народу Америки я хочу привітати Вас і народ України з 27-ю річницею вашої незалежності, яку ви святкуватимете 24 серпня. Народу України є чим пишатися: протягом чотирьох років Україна мужньо протистоїть російської агресії і є яскравим громадянським суспільством, зростаючою економікою і збройними силами, які є потужними як ніколи раніше", - заявив глава Білого дому, повідомляє прес-служба українського Президента.

Трамп зазначив, що США завжди будуть підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України.

"Пам'ятайте, будь ласка, що Сполучені Штати завжди будуть стояти поруч з Україною, в той час, коли вона захищає свій суверенітет і територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів. Уряд США буде продовжувати працювати з Україною та підтримувати зусилля в зміцненні демократичних інститутів, розвитку верховенства права, боротьби з корупцією та стимулювання економічного зростання", - підсумував Трамп.

Нагадаємо, що президент Французької Республіки Еммануель Макрон надіслав на адресу президента України Петра Порошенка привітання з нагоди Дня Незалежності.

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23 08 2018 09:38
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