Трамп: прийшов час рухатися до конструктивної роботи з Росією

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним питання санкцій не обговорювалося, але жодних змін не буде, поки питання України та Сирії не буде вирішено.

Про це 9 липня Трамп заявив у Twitter.

Sanctions were not discussed at my meeting with President Putin. Nothing will be done until the Ukrainian & Syrian problems are solved! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump)9 июля 2017 г.

Також Трамп зазначив, що під час зустрічі з Путіним обговорювалося формування підрозділу кіберзахисту, щоб унеможливити хакерські атаки під час виборів та в інший час.

...have it. Fake News said 17 intel agencies when actually 4 (had to apologize). Why did Obama do NOTHING when he had info before election? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump)9 июля 2017 г.

При цьому президент США знову звинуватив екс-главу США Барака Обаму у бездіяльності щодо захисту виборів від кібератак.

Разом з тим Трамп зазначив, що лідери "домовилися про припинення вогню в частині Сирії, що врятує життя людей".

"Настав час рухатися вперед у конструктивній роботі з Росією!", - повідомив Трамп.

...We negotiated a ceasefire in parts of Syria which will save lives. Now it is time to move forward in working constructively with Russia! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump)9 июля 2017 г.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що президент США Дональд Трамп і президент РФ Володимир Путін 40 хвилин на підвищених тонах обговорювали тему втручання Росії у вибори президента США.