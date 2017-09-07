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Трамп: прийшов час рухатися до конструктивної роботи з Росією

Трамп заявив, що санкції з Путіним не обговорювали, руху не буде до вирішення питання Донбасу
Президент США Дональд Трамп заявив, що під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним питання санкцій не обговорювалося, але жодних змін не буде, поки питання України та Сирії не буде вирішено.
Трамп: прийшов час рухатися до конструктивної роботи з Росією Володимир Путін і Дональд Трамп. Фото: EPA

Про це 9 липня Трамп заявив у Twitter.

Також Трамп зазначив, що під час зустрічі з Путіним обговорювалося формування підрозділу кіберзахисту, щоб унеможливити хакерські атаки під час виборів та в інший час.

При цьому президент США знову звинуватив екс-главу США Барака Обаму у бездіяльності щодо захисту виборів від кібератак.

Разом з тим Трамп зазначив, що лідери "домовилися про припинення вогню в частині Сирії, що врятує життя людей".

"Настав час рухатися вперед у конструктивній роботі з Росією!", - повідомив Трамп.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що президент США Дональд Трамп і президент РФ Володимир Путін 40 хвилин на підвищених тонах обговорювали тему втручання Росії у вибори президента США.

 
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