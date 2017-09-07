Трамп: прийшов час рухатися до конструктивної роботи з Росією
Про це 9 липня Трамп заявив у Twitter.
Sanctions were not discussed at my meeting with President Putin. Nothing will be done until the Ukrainian & Syrian problems are solved!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump)9 июля 2017 г.
Також Трамп зазначив, що під час зустрічі з Путіним обговорювалося формування підрозділу кіберзахисту, щоб унеможливити хакерські атаки під час виборів та в інший час.
...have it. Fake News said 17 intel agencies when actually 4 (had to apologize). Why did Obama do NOTHING when he had info before election?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump)9 июля 2017 г.
При цьому президент США знову звинуватив екс-главу США Барака Обаму у бездіяльності щодо захисту виборів від кібератак.
Разом з тим Трамп зазначив, що лідери "домовилися про припинення вогню в частині Сирії, що врятує життя людей".
"Настав час рухатися вперед у конструктивній роботі з Росією!", - повідомив Трамп.
...We negotiated a ceasefire in parts of Syria which will save lives. Now it is time to move forward in working constructively with Russia!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump)9 июля 2017 г.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що президент США Дональд Трамп і президент РФ Володимир Путін 40 хвилин на підвищених тонах обговорювали тему втручання Росії у вибори президента США.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків