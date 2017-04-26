Трамп призначив нового голову Секретної служби
"Аллес, який пішов із морської піхоти в 2011 році в чині генерал-майора, є першим директором Секретної служби як мінімум за останні сто років, який до свого призначення не служив в її лавах", - повідомляє The New York Times.
Секретна служба США - федеральне агентство США, підпорядковане Міністерству внутрішньої безпеки США. Основними завданнями Секретної служби США є запобігання підробці американських грошей, боргових зобов'язань, інших цінних документів, а також охорона президента США, віце-президента США, їхніх безпосередніх родичів, інших високопоставлених чиновників, колишніх президентів і їхніх сімей, кандидатів у президенти та віце-президенти, представників іноземних держав під час їхніх візитів. Також Секретна служба займається розслідуванням різних видів фінансових махінацій, крадіжок особистих даних і допомагає розслідувати деякі внутрішні злочини.
Попереднім головою Служби був Джозеф Кленсі, в лютому 2017 року стало відомо, що він іде у відставку.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп виключив Стівена Беннона, якого вважали його головним радником і стратегом, зі складу Ради національної безпеки.
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