Трамп призначив нового голову Секретної служби

Президент США Дональд Трамп призначив новим керівником Секретної служби країни, яка займається охороною перших осіб держави та їхніх рідних, відставного генерала морської піхоти Рендольфа Аллеса.

"Аллес, який пішов із морської піхоти в 2011 році в чині генерал-майора, є першим директором Секретної служби як мінімум за останні сто років, який до свого призначення не служив в її лавах", - повідомляє The New York Times.

Секретна служба США - федеральне агентство США, підпорядковане Міністерству внутрішньої безпеки США. Основними завданнями Секретної служби США є запобігання підробці американських грошей, боргових зобов'язань, інших цінних документів, а також охорона президента США, віце-президента США, їхніх безпосередніх родичів, інших високопоставлених чиновників, колишніх президентів і їхніх сімей, кандидатів у президенти та віце-президенти, представників іноземних держав під час їхніх візитів. Також Секретна служба займається розслідуванням різних видів фінансових махінацій, крадіжок особистих даних і допомагає розслідувати деякі внутрішні злочини.

Попереднім головою Служби був Джозеф Кленсі, в лютому 2017 року стало відомо, що він іде у відставку.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп виключив Стівена Беннона, якого вважали його головним радником і стратегом, зі складу Ради національної безпеки.