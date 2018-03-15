Трамп призначив новим економічним радником телеведучого Ларрі Кадлоу

Президент США Дональд Трамп призначив директором Національної економічної ради відомого американського телеведучого і аналітика Ларрі Кадлоу.

"За словами Кадлоу, Трамп запропонував йому посаду у вівторок в ході телефонної розмови, і він погодився", - повідомляє Time.

За день до цього Трамп натякнув на кандидатуру Кадлоу:

"Наші думки не в усьому сходяться, але, я вважаю, що це навіть добре".

Раніше передбачалося, що посаду займе колишній фінансовий директор Microsoft Кріс Ліддел.

Ларрі Кадлоу відомий як ведучий різноманітних шоу на BBC і CNBC, зокрема економічної програми Kudlow Report. Його статті регулярно з'являються в численних американських газетах та на веб-сайтах, наприклад Wall Street Journal і Washington Times. Він також веде свій блог про економіку і грошах.

Кадлоу підтримував кандидатуру Трампа в ході його президентської кампанії.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп прийняв рішення відправити у відставку держсекретаря США Рекса Тіллерсона.