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Трамп призначив новим економічним радником телеведучого Ларрі Кадлоу

Раніше передбачалося, що посаду займе колишній фінансовий директор Microsoft Кріс Ліддел
Президент США Дональд Трамп призначив директором Національної економічної ради відомого американського телеведучого і аналітика Ларрі Кадлоу.
Трамп призначив новим економічним радником телеведучого Ларрі Кадлоу Фото: ap.org

"За словами Кадлоу, Трамп запропонував йому посаду у вівторок в ході телефонної розмови, і він погодився", - повідомляє Time.

За день до цього Трамп натякнув на кандидатуру Кадлоу:

"Наші думки не в усьому сходяться, але, я вважаю, що це навіть добре".

Раніше передбачалося, що посаду займе колишній фінансовий директор Microsoft Кріс Ліддел.

Ларрі Кадлоу відомий як ведучий різноманітних шоу на BBC і CNBC, зокрема економічної програми Kudlow Report. Його статті регулярно з'являються в численних американських газетах та на веб-сайтах, наприклад Wall Street Journal і Washington Times. Він також веде свій блог про економіку і грошах.

Кадлоу підтримував кандидатуру Трампа в ході його президентської кампанії.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп прийняв рішення відправити у відставку держсекретаря США Рекса Тіллерсона.

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15 03 2018 08:20
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