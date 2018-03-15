Трамп призначив новим економічним радником телеведучого Ларрі Кадлоу
"За словами Кадлоу, Трамп запропонував йому посаду у вівторок в ході телефонної розмови, і він погодився", - повідомляє Time.
За день до цього Трамп натякнув на кандидатуру Кадлоу:
"Наші думки не в усьому сходяться, але, я вважаю, що це навіть добре".
Раніше передбачалося, що посаду займе колишній фінансовий директор Microsoft Кріс Ліддел.
Ларрі Кадлоу відомий як ведучий різноманітних шоу на BBC і CNBC, зокрема економічної програми Kudlow Report. Його статті регулярно з'являються в численних американських газетах та на веб-сайтах, наприклад Wall Street Journal і Washington Times. Він також веде свій блог про економіку і грошах.
Кадлоу підтримував кандидатуру Трампа в ході його президентської кампанії.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп прийняв рішення відправити у відставку держсекретаря США Рекса Тіллерсона.
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