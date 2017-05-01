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Трамп хоче реформувати ЦРУ і Нацрозвідку США

Радники обраного президента працюють над планом реформи ЦРУ
Обраний президент США Дональд Трамп проводить консультації зі своїми радниками з питань реструктуризації Офісу директора Національної розвідки США (ODNI).
Трамп хоче реформувати ЦРУ і Нацрозвідку США Дональд Трамп. Фото: The New Yorker

Про це пише газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела, знайомі із ситуацією. За інформацією співрозмовників видання, Трам переконаний, що Нацрозвідка США стала "роздутою і заполітизованою".

За даними джерел газети, радники обраного президента також працюють над планом реформи Центрального розвідувального управління (ЦРУ).

Зокрема, обговорюються плани скорочення персоналу в штаб-квартирі ЦРУ у Вірджинії та збільшення числа людей, які працюють на ЦРУ в різних країнах. Прокоментувати газеті цю інформацію в ЦРУ відмовилися.

"Команда Трампа вважає, що розвідувальна спільнота стає абсолютно політизованою", - наводить видання слова одного зі співрозмовників.

"Усі вони повинні бути спрощені. Основну увагу буде зосереджено на реорганізації агентств і їхній взаємодії між собою", - додав співрозмовник.

Відзначимо, що Національна розвідка США була створена після терактів 11 вересня 2001 року. Відомство об'єднує 17 окремих урядових установ США, які збирають інформацію і ведуть розвідувальну діяльність в інтересах держави.

Нагадаємо, що обраний президентом США Дональд Трамп відреагував на рішення адміністрації президента США про запровадження нових санкцій щодо російських чиновників і спецслужб.
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