Трамп хоче реформувати ЦРУ і Нацрозвідку США
Про це пише газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела, знайомі із ситуацією. За інформацією співрозмовників видання, Трам переконаний, що Нацрозвідка США стала "роздутою і заполітизованою".
За даними джерел газети, радники обраного президента також працюють над планом реформи Центрального розвідувального управління (ЦРУ).
Зокрема, обговорюються плани скорочення персоналу в штаб-квартирі ЦРУ у Вірджинії та збільшення числа людей, які працюють на ЦРУ в різних країнах. Прокоментувати газеті цю інформацію в ЦРУ відмовилися.
"Команда Трампа вважає, що розвідувальна спільнота стає абсолютно політизованою", - наводить видання слова одного зі співрозмовників.
"Усі вони повинні бути спрощені. Основну увагу буде зосереджено на реорганізації агентств і їхній взаємодії між собою", - додав співрозмовник.
Відзначимо, що Національна розвідка США була створена після терактів 11 вересня 2001 року. Відомство об'єднує 17 окремих урядових установ США, які збирають інформацію і ведуть розвідувальну діяльність в інтересах держави.
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