Трамп розглядає Росію як проблему, - постпред США при ООН
Відповідну заяву зробила постійний представник США при ООН Ніккі Гейлі, повідомляє SBS.
"Я критикувала Росію більше разів, ніж можу порахувати, оскільки те, що вони роблять неправильно. Те, що вони зробили з Кримом і Україною, як вони покривають режим Асада, ми не дозволимо їм проводити такі речі", - заявила Гейлі.
"І я мала багато розмов з президентом, в яких він розглядав Росію як проблему", - додала Гейлі.
Як відомо, Дональда Трампа неодноразово критикували політичні опоненти за те, що він не виступає з критикою щодо Росії. Крім того, зараз в США розслідують можливий вплив Росії на виборчу кампанію у США.
Нагадаємо, що Росія заблокувала резолюцію Радбезу ООН щодо хімічної атаки в Сирії. У зв'язку з цим США пригрозили Радбезу ООН діяти самостійно після газової атаки в Сирії.
Відзначимо, що у вівторок, 4 квітня, місто Хан-Шейхун на північному заході Сирії піддалося бомбардуванню. Сирійські правозахисники повідомили, що авіаналіт здійснили літаки сирійської армії або російської авіації.
Відразу після авіаудару люди на землі почали задихатися.
За розповідями очевидців, люди вмирали від задухи, багато хто лежав на землі нерухомо.
Активісти від опозиції також стверджують, що літаки обстріляли ракетами місцеві лікарні, де лікували постраждалих.
"Очевидно, що це - воєнний злочин, і я закликаю членів Ради Безпеки, які раніше використовували своє право вето для виправдання того, що виправдати неможливо, змінити свою позицію", - заявив журналістам постійний представник Британії при ООН Метью Райкрофт.
Сирійські військові заявили, що не причетні до можливої хімічної атаки, а російське міністерство оборони заявило, що в тому районі російська авіація не діяла.
В результаті передбачуваної хімічної атаки загинули, за останніми даними, понад 70 осіб, зокрема 20 дітей, понад 160 осіб постраждали. Згідно з аналізом Всесвітньої організації охорони здоров'я, симптоми жертв такі ж як наслідки газової атаки. Зовнішня відсутність пошкоджень та інші ознаки вказують на ураження нейротоксином.
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