Трамп розкритикував договір Обами про ядерне роззброєння під час телефонної розмови з Путіним

Президент США Дональд Трамп у першій телефонній розмові з Володимиром Путіним розкритикував укладений між США і Росією договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на два джерела в адміністрації президента США і колишнього американського чиновника.

За даними джерела, коли Путін заговорив про можливе продовження договору від 2010 р., Трамп зробив паузу і звернувся до своїх помічників з питанням, що це за договір.

Після цього американський президент заявив Путіну, що договір був однією з невдалих угод, укладених адміністрацією Барака Обами.

При цьому Білий дім відмовився від коментарів, відіславши до офіційного повідомлення, яке було опубліковано за підсумками телефонної розмови. У ньому, як зазначає агентство, нічого не йшлося про обговорення нового договору СНО.

Нагадаємо, договір СНО-III діє з 2011 р. Його підписали тодішні президенти Росії та США Дмитро Медведєв і Барак Обама в 2010 р.. Документ передбачає скорочення ядерних боєзарядів до 1550 одиниць, міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів і важких бомбардувальників — до 700 одиниць. Договір було ухвалено на десять років, однак його можуть продовжити ще на п'ять.

Зазначимо, що телефонна розмова Дональда Трампа та Володимира Путіна відбулася в суботу, 28 січня.