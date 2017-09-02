Трамп розкритикував договір Обами про ядерне роззброєння під час телефонної розмови з Путіним
Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на два джерела в адміністрації президента США і колишнього американського чиновника.
За даними джерела, коли Путін заговорив про можливе продовження договору від 2010 р., Трамп зробив паузу і звернувся до своїх помічників з питанням, що це за договір.
Після цього американський президент заявив Путіну, що договір був однією з невдалих угод, укладених адміністрацією Барака Обами.
При цьому Білий дім відмовився від коментарів, відіславши до офіційного повідомлення, яке було опубліковано за підсумками телефонної розмови. У ньому, як зазначає агентство, нічого не йшлося про обговорення нового договору СНО.
Нагадаємо, договір СНО-III діє з 2011 р. Його підписали тодішні президенти Росії та США Дмитро Медведєв і Барак Обама в 2010 р.. Документ передбачає скорочення ядерних боєзарядів до 1550 одиниць, міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів і важких бомбардувальників — до 700 одиниць. Договір було ухвалено на десять років, однак його можуть продовжити ще на п'ять.
Зазначимо, що телефонна розмова Дональда Трампа та Володимира Путіна відбулася в суботу, 28 січня.
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