Трамп розкрив Лаврову секретну інформацію, - The Washington Post

Розкриття цієї інформації ставить під загрозу "найважливіше джерело інформації" про терористичне угруповання ІДІЛ

Президент США Дональд Трамп повідомив главі МЗС РФ Сергію Лаврову і послу Росії в Вашингтоні Сергію Кисляку секретну інформацію в ході переговорів в Білому домі на минулому тижні.

Про це пише The Washington Post з посиланням на нинішніх і колишніх посадовців США.

За словами джерел, розкриття цієї інформації ставить під загрозу "найважливіше джерело інформації" про терористичне угруповання ІДІЛ.

Відзначається, що ця інформація була надана від країни-партнера США відповідно до угоди про обмін розвідданими. Газета пише, що ці дані були настільки секретними, що їх не повідомили навіть союзникам США, а також їх жорстко обмежили серед уряду Штатів.

Також, відповідно до джерел, країна-партнер не давала США дозвіл на поширення інформації Росії і такі дії Трампа ставлять під загрозу співпрацю з цією країною.

Після зустрічі Трампа з Лавровим і Кисляком старші посадові особи Білого дому вжили заходів, щоб зменшити шкоду, звернувшись в ЦРУ і Агентство національної безпеки.

Офіційний представник США повідомив, що Трамп "розкрив більше інформації російському послу, ніж ми поділилися з нашими союзниками".

ЦРУ і АНБ не відповіло на прохання про коментарі.

Раніше, після зустрічі Трампа і Лаврова Білий дім заявив, що не очікував, що російський уряд дозволить своєму державному інформагентству публікувати фотографії зустрічі президента США Дональда Трампа і глави МЗС РФ Сергія Лаврова.