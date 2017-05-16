Трамп розкрив Лаврову секретну інформацію, - The Washington Post
Про це пише The Washington Post з посиланням на нинішніх і колишніх посадовців США.
За словами джерел, розкриття цієї інформації ставить під загрозу "найважливіше джерело інформації" про терористичне угруповання ІДІЛ.
Відзначається, що ця інформація була надана від країни-партнера США відповідно до угоди про обмін розвідданими. Газета пише, що ці дані були настільки секретними, що їх не повідомили навіть союзникам США, а також їх жорстко обмежили серед уряду Штатів.
Також, відповідно до джерел, країна-партнер не давала США дозвіл на поширення інформації Росії і такі дії Трампа ставлять під загрозу співпрацю з цією країною.
Після зустрічі Трампа з Лавровим і Кисляком старші посадові особи Білого дому вжили заходів, щоб зменшити шкоду, звернувшись в ЦРУ і Агентство національної безпеки.
Офіційний представник США повідомив, що Трамп "розкрив більше інформації російському послу, ніж ми поділилися з нашими союзниками".
ЦРУ і АНБ не відповіло на прохання про коментарі.
Раніше, після зустрічі Трампа і Лаврова Білий дім заявив, що не очікував, що російський уряд дозволить своєму державному інформагентству публікувати фотографії зустрічі президента США Дональда Трампа і глави МЗС РФ Сергія Лаврова.
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