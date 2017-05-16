Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Трамп розкрив Лаврову секретну інформацію, - The Washington Post

Розкриття цієї інформації ставить під загрозу "найважливіше джерело інформації" про терористичне угруповання ІДІЛ
Президент США Дональд Трамп повідомив главі МЗС РФ Сергію Лаврову і послу Росії в Вашингтоні Сергію Кисляку секретну інформацію в ході переговорів в Білому домі на минулому тижні.
Трамп розкрив Лаврову секретну інформацію, - The Washington Post Фото:edition.cnn.com

Про це пише The Washington Post з посиланням на нинішніх і колишніх посадовців США.

За словами джерел, розкриття цієї інформації ставить під загрозу "найважливіше джерело інформації" про терористичне угруповання ІДІЛ.

Відзначається, що ця інформація була надана від країни-партнера США відповідно до угоди про обмін розвідданими. Газета пише, що ці дані були настільки секретними, що їх не повідомили навіть союзникам США, а також їх жорстко обмежили серед уряду Штатів.

Також, відповідно до джерел, країна-партнер не давала США дозвіл на поширення інформації Росії і такі дії Трампа ставлять під загрозу співпрацю з цією країною.

Після зустрічі Трампа з Лавровим і Кисляком старші посадові особи Білого дому вжили заходів, щоб зменшити шкоду, звернувшись в ЦРУ і Агентство національної безпеки.

Офіційний представник США повідомив, що Трамп "розкрив більше інформації російському послу, ніж ми поділилися з нашими союзниками".

ЦРУ і АНБ не відповіло на прохання про коментарі.

Раніше, після зустрічі Трампа і Лаврова Білий дім заявив, що не очікував, що російський уряд дозволить своєму державному інформагентству публікувати фотографії зустрічі президента США Дональда Трампа і глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 05 2017 07:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.