Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Трамп розповів, хто і як дописує в його Twitter

Президент США заявив, що дописує у Twitter сам, але іноді диктує текст своїм помічникам
Президент США Дональд Трамп у інтерв'ю Evening Standard поділився подробицями ведення своєї сторінки у Twitter.
Трамп розповів, хто і як дописує в його Twitter Фото: afp.com

Трампа запитали про те, коли саме він пише повідомлення у свій Twitter.

"Іноді в ліжку, іноді за сніданком або обідом, або як вийде. Якщо говорити в загальному, то я можу робити це рано вранці і ввечері. Але якщо я дуже зайнятий протягом дня ... я іноді диктую що-небудь швидко і передаю комусь із моєї команди, щоб вони опублікували", – відповів президент США.

Нагадаємо, Twitter-акаунт президента США Дональда Трампа серед понад 40 млн підписників має 53% фейкових, тобто ботів.

У Twitter президента США Дональда Трампа з'явилися репости трьох антимусульманських відео зі сторінки британського ультраправого руху.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 01 2018 20:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Економіка пост-Майдану: основні перемоги і провали

Економіка пост-Майдану: основні перемоги і провали

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.