Трамп розповів, хто і як дописує в його Twitter

Президент США заявив, що дописує у Twitter сам, але іноді диктує текст своїм помічникам

Президент США Дональд Трамп у інтерв'ю Evening Standard поділився подробицями ведення своєї сторінки у Twitter.

Трампа запитали про те, коли саме він пише повідомлення у свій Twitter.

"Іноді в ліжку, іноді за сніданком або обідом, або як вийде. Якщо говорити в загальному, то я можу робити це рано вранці і ввечері. Але якщо я дуже зайнятий протягом дня ... я іноді диктую що-небудь швидко і передаю комусь із моєї команди, щоб вони опублікували", – відповів президент США.

Нагадаємо, Twitter-акаунт президента США Дональда Трампа серед понад 40 млн підписників має 53% фейкових, тобто ботів.

У Twitter президента США Дональда Трампа з'явилися репости трьох антимусульманських відео зі сторінки британського ультраправого руху.