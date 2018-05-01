Трамп розповів, у кого насправді була змова з Росією під час виборів
Про це американський очільник написав у своєму акаунті в Twitter.
Він прокоментував книгу Майкла Вольффа "Вогонь і лють: усередині Білого дому Трампа", яку вимагає заборонити. Зокрема, у ній йдеться про те, що у Білому домі після приходу нового президента "панує справжній хаос".
"Отже, тепер, коли (моя, - ред.) змова з Росією виявляється повною вигадкою, і єдина змова була між Гілларі Клінтон і ФБР/Росією, ЗМІ з фейковими новинами та ця фальшива нова книга "б'ють" по всіх фронтах. Вони повинні спробувати виграти вибори. Сумно", - наголосив Трамп.
Нагадаємо, група конгресменів США звернулася до професорки психіатрії з Єльського університету Бенд Лі, щоб вона оцінила психічне здоров'я американського президента Дональда Трампа.
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