Трамп розпитав Путіна про втручання у вибори, - Тіллерсон
Про це повідомляє ВВС.
"Вони дуже докладно і довго обговорювали це питання ... Президент [США] неодноразово запитував президента Путіна про втручання Росії [в американські вибори]. Президент Путін заперечував це втручання, як, я думаю, він робив і раніше", - сказав Тіллерсон.
Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Трамп "чув чіткі заяви президента Путіна про те, що це неправда і [...] він [Трамп] ці заяви приймає".
"Президент Трамп сказав, що ця кампанія вже набуває досить дивного характеру, тому що за кілька місяців, коли ці звинувачення звучать, не пред'явлено жодного факту", - додав Лавров.
Раніше повідомлялося, що кібератаки РФ на виборчу систему Сполучених Штатів були набагато масштабнішими, ніж про це публічно повідомлялося - сліди російських кібератак виявили у системах 39 штатів.
Нагадаємо, розвідка США переконана, що за кібератаками на системи електронного листування осіб та установ у США, включно із зламами електронних ящиків політичних організацій, стоїть уряд Росії
Російська військова розвідка здійснила кібератаки, принаймні, на одного постачальника програмного забезпечення для голосування в США, а також розіслала більш ніж 100 фішингових листів в американські виборчі комісії за кілька днів до президентських виборів.
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