Трамп розраховує на швидку зустріч з Кім Чен Ином

Виступаючи в Білому домі 2 січня, Трамп заявив, що йому з Кімом вдалося налагодити "дуже добрі стосунки", пише "Радіо Свобода".

20 грудня Північна Корея заявила, що не відмовиться в односторонньому порядку від своєї ядерної зброї, якщо Сполучені Штати перші не усунуть ядерну загрозу зі свого боку.

Нагадаємо, 12 червня вперше в історії пройшов саміт між США і КНДР. У ході нього Трамп і Кім Чен Ин провели закриту зустріч, на якій були тільки перекладачі. Потім були великі переговори у складі з делегацією, які завершить робочий обід. Трамп сподівається, що він зможе переконати Кіма відмовитися від ядерної зброї.

Лідери США та КНДР Дональд Трамп і Кім Чен Ин за результатами переговорів підписали спільний документ.