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Трамп розраховує на швидку зустріч з Кім Чен Ином

Президент США отримав лист від лідера КНДР
Президент США Дональд Трамп заявляє, що отримав "чудового листа" від лідера Північної Кореї Кім Чен Ина і сподівається незабаром побачитися з ним.
Трамп розраховує на швидку зустріч з Кім Чен Ином Фото: reuters.com

Виступаючи в Білому домі 2 січня, Трамп заявив, що йому з Кімом вдалося налагодити "дуже добрі стосунки", пише "Радіо Свобода".

20 грудня Північна Корея заявила, що не відмовиться в односторонньому порядку від своєї ядерної зброї, якщо Сполучені Штати перші не усунуть ядерну загрозу зі свого боку.

Нагадаємо, 12 червня вперше в історії пройшов саміт між США і КНДР. У ході нього Трамп і Кім Чен Ин провели закриту зустріч, на якій були тільки перекладачі. Потім були великі переговори у складі з делегацією, які завершить робочий обід. Трамп сподівається, що він зможе переконати Кіма відмовитися від ядерної зброї.

Лідери США та КНДР Дональд Трамп і Кім Чен Ин за результатами переговорів підписали спільний документ.

Зазначимо, американський президент Дональд Трамп заявив, що санкції США проти КНДР залишаються чинними.

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02 01 2019 23:50
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