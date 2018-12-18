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Трамп шантажував Меркель та перервав Порошенка на саміті НАТО, - ЗМІ

Як відомо, Трамп під час саміту в Брюсселі пригрозив виходом США з НАТО
У липні цього року, в останній день саміту НАТО в Брюсселі, президент США Дональд Трамп запізнився на засідання, в ході якого президенти України та Грузії підтверджували інтерес вступити до НАТО. Трамп перервав їхній виступ і кинувся з нападками на членів Альянсу.
Трамп шантажував Меркель та перервав Порошенка на саміті НАТО, - ЗМІ Дональд Трамп. Фото: unilad.co.uk

Трамп обзивав союзників паразитами, які споживають плоди американської могутності, йдеться у матеріалі The New Yorker. Голова Білого дому погрожував, що піде "власним шляхом", якщо вони якнайшвидше не почнуть більше тратити на сферу оборони. Основний шквал критики Трамп зосередив на канцлері Німеччини Ангелі Меркель, звертаючись до неї "Ти, Ангело".

"Лідери НАТО сиділи приголомшені тим, що називалося "дивним видовищем" з боку Трампа. Інша жінка, Даля Грибаускайте, президент Литви, стала на захист Меркель. Німеччина направила війська для захисту Литви від Росії, зазначила Грибаускайте, і Меркель зобов'язалася витрачати більше на загальну оборону НАТО. Прем'єр-міністри Данії та Норвегії також заперечили.

Зрештою, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте зазначив, що з моменту приходу Трампа до влади союзники по НАТО спільно розширили свої оборонні бюджети до сімдесяти мільярдів доларів. Прийміть цю перемогу, він закликав президента. Трамп це зробив", - йдеться у статті.

Як відомо, Трамп під час саміту в Брюсселі пригрозив виходом США з НАТО, якщо держави-члени не виконають його вимог з підвищення видатків на оборону.

Пізніше Трамп заявив, що за підсумками екстреної зустрічі не розглядає можливість виходу Сполучених Штатів зі складу Альянсу.

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18 12 2018 22:40
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