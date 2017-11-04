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Трамп схвалив вступ Чорногорії до НАТО

В березні вступ Чорногорії до НАТО підтримав Сенат США
Президент США Дональд Трамп підписав акт про ратифікацію протоколу про вступ Чорногорії до НАТО.
Трамп схвалив вступ Чорногорії до НАТО Фото: ap.org

Про це йдеться в заяві прес-секретаря Білого дому Шона Спайсера, передає "Інтерфакс-Україна".

"США будуть працювати над подальшим зміцненням наших вже міцних відносин з Чорногорією і з нетерпінням чекають миті, коли зможуть офіційно вітати цю країну як 29-го члена Альянсу", - йдеться в прес-релізі.

Відзначається, що від заснування НАТО в 1949 році Альянс "відігравав центральну роль у забезпеченні миру і безпеки на європейському континенті".

"Це альянс не тільки загальних інтересів, але і загальних цінностей... Президент Трамп з нетерпінням чекає зустрічі лідерів держав НАТО 25 травня в Брюсселі і можливості підтвердити ці фундаментальні та міцні трансатлантичні цінності", - йдеться в документі.

Відзначається також, що Чорногорія буде "сигналізувати іншим претендентам на вступ до НАТО про те, що двері до євроатлантичної спільноти залишаються відкритими і що західно-балканські країни вільно вибирають своє майбутнє, власних партнерів без зовнішнього втручання або залякування".

Нагадаємо, в березні вступ Чорногорії до НАТО підтримав Сенат США.

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