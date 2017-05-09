Трамп скасував починання Обами: під загрозою депортації опинилися 800 тисяч мігрантів

Президент США Дональд Трамп скасував програму DACA, яка давала можливість працювати і захищала нелегальних мігрантів, які потрапили в Штати до повноліття.

Як пише DW, очікувалося, що Трамп сам оголосить про рішення щодо мігрантів. Однак в результаті про скасування DACA оголосив генеральний прокурор Джефф Сешнс.

У своєму виступі він пояснив такий крок Вашингтона тим, що програма "забрала робочі місця в сотень тисяч американців, дозволивши незаконним прибульцям займати ці робочі місця".

Генпрокурор виступив за законну міграцію, яка "служить національним інтересам".

За його словами, коли попередник Трампа Барак Обама ввів цю програму, то порушив принцип поділу гілок влади.

Трамп, в свою чергу, закликав Конгрес США врегулювати це на законодавчому рівні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що адміністрація Трампа хоче скоротити видачу віз студентам, які приїжджають працювати у США на літо.

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