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Трамп скасував програму Обами про захист дітей-іммігрантів від депортації

Програму назвали неконституційною
Президент США Дональд Трамп скасовує програму, що захистила від депортації 800 тисяч молодих іммігрантів, які нелегально потрапили до США ще дітьми.
Трамп скасував програму Обами про захист дітей-іммігрантів від депортації Фото: ap.org

Замість Трампа про це рішення у вівторок публічно оголосив Генпрокурор Джефф Сешнс, повідомляє Reuters.

Сешнс назвав програму  Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), затверджену адміністрацією Барака Обами у 2012 році, неконституційною.

У письмовій заяві Трамп пояснив, що "не схвалює покарання дітей, більшість яких зараз є дорослими, за дії їхніх батьків. Але ми також повинні визнати, що ми є державою можливостей, тому що ми є державою законів".

Трамп вважає, що врегулювати це питання та схвалити відповідне імміграційне законодавство повинен Конгрес. Він дав американським законодавцям півроку, щоб вони захистили від депортації молодих іммігрантів.

"Конгресе, будь готовим виконати свою роботу – DACA!", - написав Трамп у Twitter.

Барак Обама, захищаючи свою програму DACA, назвав дії Трампа політичним рішенням і закликав Конгрес захистити "мрійників", як ще незивають у США молодих іммігрантів.

Зазначимо, в березні Дональд Трамп підписав нову версію імміграційного указу, яка припиняє в'їзд в країну громадян шести країн і програму прийому біженців. Зокрема, згідно з указом, в'їзд в США буде тимчасово заборонено (на 90 днів) жителям Судану, Сирії, Ірану, Лівії, Сомалі та Ємену. При цьому заборона не торкнеться тих, у кого є діюча віза, видана до 27 січня, або вид на проживання в США.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп в січні підписав указ, згідно якому в країні тимчасово призупинено прийом біженців з Сирії. Також, терміном на місяць заборонено видавати візи громадянам Ірану, Іраку, Лівії, Сомалі, Судану та Ємену.

Своє негативне ставлення до приїжджих Трамп пояснює тим, що вони, на його думку, забирають робочі місця у корінних американців. На початку своєї передвиборної кампанії він заявляв про намір депортувати 11 млн нелегальних мігрантів, але потім дещо пом'якшив позицію.

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06 09 2017 12:16
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