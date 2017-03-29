Трамп скасував ряд введених Обамою обмежень в сфері енергетики
Церемонія підписання відбулася в Білому домі.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Раніше повідомлялося, що в плани Трампа входили скасування введеного Обамою мораторію на розробку нових родовищ вугілля, а також перегляд плану "Чиста енергія", який передбачає скорочення обсягів вироблення електроенергії за допомогою вугілля і перехід на постійне використання поновлюваних джерел енергії.
Обама ввів цю заборону на розробку нових родовищ в 2016 році. У свою чергу, Трамп заявив, що Обама розв'язав війну проти вугілля, яка вилилася в скорочення робочих місць і загрозу майбутньому американських шахтарів.
При цьому Трамп переконаний, що скасування розпоряджень Обами не завадить захисту екології в США.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп має намір підвищити фінансування Пентагону на $ 54 млрд, а також скоротити невійськові витрати.
Раніше Трамп заявив що хоче збільшити ядерний арсенал США. Трамп вважає, що Сполучені Штати "відстали у своїх ядерних можливостях".
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