Трамп скасував ряд введених Обамою обмежень в сфері енергетики

Трамп переконаний, що скасування розпоряджень Обами не завадить захисту екології в США

Президент США Дональд Трамп підписав указ про скасування розпоряджень свого попередника на посту глави держави Барака Обами в області боротьби з кліматичними змінами.

Церемонія підписання відбулася в Білому домі.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Раніше повідомлялося, що в плани Трампа входили скасування введеного Обамою мораторію на розробку нових родовищ вугілля, а також перегляд плану "Чиста енергія", який передбачає скорочення обсягів вироблення електроенергії за допомогою вугілля і перехід на постійне використання поновлюваних джерел енергії.

Обама ввів цю заборону на розробку нових родовищ в 2016 році. У свою чергу, Трамп заявив, що Обама розв'язав війну проти вугілля, яка вилилася в скорочення робочих місць і загрозу майбутньому американських шахтарів.

При цьому Трамп переконаний, що скасування розпоряджень Обами не завадить захисту екології в США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп має намір підвищити фінансування Пентагону на $ 54 млрд, а також скоротити невійськові витрати.

Раніше Трамп заявив що хоче збільшити ядерний арсенал США. Трамп вважає, що ‎Сполучені Штати "відстали у своїх ядерних можливостях".