Трамп сказав Ердогану, що США "працюють" над екстрадицією проповідника Гюлена, - МЗС Туреччини
Про це повідомив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу під час форуму в Досі (Катар), інформує "Громадське".
За його словами, ситуацію навколо Гюлена лідери США і Туреччини обговорили на саміті "Великої двадцятки" в Буенос-Айресі, який пройшов з 31 листопада по 1 грудня.
Як зазначає "CNBC News", американські політологи вважають, що Гюлен може стати розмінною монетою у справі про вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашоджі, в якому підозрюють наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана. Трамп відмовляється звинувачувати бін Салмана, бо вважає його цінним союзником на Близькому Сході. Туреччина займає протилежну позицію, але може пом’якшити її в разі екстрадиції Гюлена.
Проте сам Трамп у листопаді заявив журналістам, що не планує видавати Гюлена для таких цілей.
Глава МЗС Туреччини зазначив, що питання щодо Гюлена є основною проблемою у відносинах Анкари із союзниками по НАТО.
Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що обговорював з президентом РФ Володимиром Путіним можливе посередництво Анкари у вирішенні конфлікту, який виник у Керченській протоці.
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