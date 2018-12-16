Трамп сказав Ердогану, що США "працюють" над екстрадицією проповідника Гюлена, - МЗС Туреччини

Гюлен може стати розмінною монетою у справі про вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашоджі

Президент США Дональд Трамп сказав турецькому колезі Реджепу Ердогану, що Вашингтон "працює" над екстрадицією проповідника Фетхуллаха Гюлена, якого Анкара вважає відповідальним за підготовку держперевороту в країні.

Про це повідомив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу під час форуму в Досі (Катар), інформує "Громадське".

За його словами, ситуацію навколо Гюлена лідери США і Туреччини обговорили на саміті "Великої двадцятки" в Буенос-Айресі, який пройшов з 31 листопада по 1 грудня.

Як зазначає "CNBC News", американські політологи вважають, що Гюлен може стати розмінною монетою у справі про вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашоджі, в якому підозрюють наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана. Трамп відмовляється звинувачувати бін Салмана, бо вважає його цінним союзником на Близькому Сході. Туреччина займає протилежну позицію, але може пом’якшити її в разі екстрадиції Гюлена.

Проте сам Трамп у листопаді заявив журналістам, що не планує видавати Гюлена для таких цілей.

Глава МЗС Туреччини зазначив, що питання щодо Гюлена є основною проблемою у відносинах Анкари із союзниками по НАТО.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що обговорював з президентом РФ Володимиром Путіним можливе посередництво Анкари у вирішенні конфлікту, який виник у Керченській протоці.