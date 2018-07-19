Трамп сподівається на другу зустріч з Путіним

Президент США Дональд Трамп сподівається на другу зустріч з російським колегою Владіміром Путіним для реалізації питань, які вони обговорювали в Гельсінкі.

"Я з нетерпінням чекаю на нашу другу зустріч, щоб ми могли почати реалізовувати деякі з багатьох обговорюваних питань, включаючи припинення тероризму, безпеку Ізраїлю, розповсюдження ядерної зброї, кібератаки, торгівлю, Україну, мир на Близькому Сході, Північну Корею тощо. Є ціла низка відповідей, простих і складних, для цих проблем...але вони всі можуть бути вирішені", - Трамп написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Американський президент вкотре заявив, що його перша зустріч із Путіним була правильним рішенням.

"Саміт з Росією мав великий успіх, але тільки не для справжніх ворогів людей - Fake News Media", - написав він.

Трамп також написав, що неодноразово визнавав втручання Росії в американські вибори. Він опублікував коротке відео, в якому січні та липні 2017 року, а також у березні цього року говорить про втручання РФ та "кібернапади інших країн або людей, наприклад Китаю".

Трамп опинився під шквалом критики за свій виступ на прес-конференції у Гельсінкі. Зокрема через те, що не став звинувачувати Росію у втручанні в президентські вибори в США у 2016 році та відмовився підтримати висновки американських спецслужб, які стверджують, що таке втручання і справді відбулося.

Через день після критики конгресменів та ЗМІ Трамп заявив, що обмовився на зустрічі з Путіним. Він запевнив, що погоджується із висновками американських спецслужб щодо втручання РФ у президентські вибори.

Нагадаємо, у столиці Фінляндії 16 липня провели зустріч президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін. Під час прес-конференції в Гельсінкі з Путіним Трамп відмовився підтримати висновки американських спецслужб, які стверджують, що таке втручання дійсно відбулося. Виступ Трампа жорстко розкритикували в США як демократи, так і його соратники по Республіканській партії.