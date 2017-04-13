Трамп сподівається на "міцний мир" з Росією

Раніше Трамп привселюдно заявив, що переговори держсекретаря Тіллерсона в Росії пройшли краще, ніж сподівалися в Вашингтоні

На наступний день після завершення візиту державного секретаря США Рекса Тіллерсона до Москви глава Білого дому Дональд Трамп висловив сподівання, що відносини між Росією і Сполученими Штатами згодом налагодяться й "настане міцний мир".

"Все працюватиме добре між США і Росією. У потрібний час всі схаменуться й настане міцний мир!", - написав президент США Дональд Трамп у своєму Twitter.

Things will work out fine between the U.S.A. and Russia. At the right time everyone will come to their senses & there will be lasting peace! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 квітня 2017 р.

Напередодні, коли Рекс Тіллерсон зустрівся в російській столиці з президентом Путіним і главою МЗС Лавровим, Дональд Трамп під час прес-конференції з генеральним секретарем НАТО привселюдно заявив, що переговори держсекретаря пройшли краще, ніж сподівалися в Вашингтоні. Щоправда, американський президент додав, що на той момент поки не спілкувався детально про результати зустрічей.

Зазначимо, держсекретар Сполучених Штатів Америки Рекс Тіллерсон відхилив ідею міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про розслідування хімічної атаки в Сирії експертами з західних країн, Росії та країн Близького Сходу.

Загалом, Лаврову "в цілому сподобалося", як пройшли переговори з Тіллерсоном, зустріч була "не марною". Він додав, що "в практичному плані" обидві сторони домовилися "встановити діалог з цілого ряду важливих питань, у тому числі по інвентаризації тих проблем, які були створені попередньою адміністрацією".