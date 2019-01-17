Трамп: США розширюватимуть систему ПРО
"Противники Америки підсилюють свій летальний ударний потенціал, і захист нашої країни - мій перший обов'язок", - заявив Дональд Трамп, представляючи програму в Пентагоні, інформує Deutsche Welle. - Наша мета проста - мати можливість виявити і знищити будь-яку спрямовану проти нас ракету.
Як загрози для США в програмі названі не тільки балістичні, але і гіперзвукові ракети, які летять зі швидкістю, що багаторазово перевищує швидкість звуку, здатні змінювати траєкторію польоту і тому практично не піддаються перехопленню. Трамп нагадав, що наприкінці грудня 2018 року Росія заявила про успішне випробування нової гіперзвукової ракети.
У спробі захиститися від таких озброєнь, які розробляються в Росії і Китаї, США пропонують розміщувати системи ПРО в космосі, зокрема сенсори, які здатні швидше виявляти запуски ракет в інших країнах. На орбіту пропонується виводити оснащені протиракетами безпілотники, які будуть збивати гіперзвукові ракети.
Для протидії ракетній загрозі з боку Ірану і КНДР США планують розробляти лазерні системи, які будуть знищувати ракети вже незабаром після старту. У разі кризи стелс-винищувачі F-35, оснащені новітніми ракетами, патрулюватимуть райони поблизу від пускових установок противника.
У Вашингтоні наголошують на суто оборонному характері планів у сфері ПРО. Білий дім також вказує, що на першому етапі мова йде не про розробку таких озброєнь, а лише про дослідження у цій сфері.
Чи вдасться Білому дому забезпечити фінансування цієї програми, наразі невідомо.
Нагадаємо, що наприкінці минулого року Росія пригрозила "заходами у відповідь" на розміщення в Європі американських ракет.
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