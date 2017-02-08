Трамп створив у Facebook власний канал "без фейкових" новин
Канал вестиме невістка американського лідера - Лара Трамп.
Як пише BuzzFeed, створення каналу стало продовженням багатомісячної критики американського президента на адресу ЗМІ за поширення "фейків".
Перше відео на каналі з'явилося ще 20 липня. На записі Лара звернулася до підписників Трампа із заявою, що канал буде "надавати тільки факти", і запропонувала стежити за новинами.
Як пише видання, Білий дім поки не відповів на питання про те, як було зроблено відео і чи потрібно вважати Лару Трамп частиною президентської команди з комунікацій. BuzzFeed зазначає, що раніше Лара була продюсером Inside Edition і часто виступала на підтримку кампанії Трампа.
У американського президента не завжди вдало складаються відносини із засобами масової інформації. У своїх соціальних мережах Трамп регулярно вказує на матеріали, які, на його думку, є "фейковими".
Нагадаємо, Дональд Трамп сумнівається в достовірності результатів опитування, згідно з яким він має найнижчий рейтинг підтримки серед всіх американських президентів за останні 70 років.
Зазначимо, у червні три журналісти телеканалу CNN звільнилися, після того як з сайту американського телеканалу був видалений їх матеріал про зв'язки одного з радників президента США Дональда Трампа з главою Російського фонду прямих інвестицій Кирилом Дмитрієвим.
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