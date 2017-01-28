Трамп своїм указом призупинив програму прийому біженців у США
Згідно з документом, на 90 днів буде припинена видача дозволів на імміграцію в США жителям країн, "причетних до тероризму" - Сирії, Ємену, Судану, Сомалі, Іраку, Ірану і Лівії.
На невизначений період призупиняється також прийом сирійських біженців, повідомляє ABC News.
Крім того, Держдеп зобов'язується на 120 днів призупинити дію програми з прийому біженців Refugee Admissions Program, яка поширюється на всі країни.
Згідно з документом, кількість біженців з інших країн на 2017 рік буде обмежено до 50 тис.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що президент США Дональд Трамп підготував декілька указів, які серйозно обмежать в'їзд в країну для вихідців з Близького Сходу.
Своє негативне ставлення до приїжджих Трамп пояснює тим, що вони, на його думку, забирають робочі місця у корінних американців. На початку своєї передвиборної кампанії він заявляв про намір депортувати 11 млн нелегальних мігрантів, але потім дещо пом'якшив позицію.
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