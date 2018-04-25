Трамп та Макрон заявили про можливість нової ядерної угоди з Іраном
Дана заява прозвучала після зустрічі глав держав, повідомляє BBC.
Зокрема, Трамп, який скептично ставиться до підписаної у 2015 році угоди, говорив про "набагато більшу, можливо, угоду".
"Вони повинні були укласти угоду, яка б охоплювала Ємен, яка б стосувалася Сирії, яка охоплювала б інші частини Близького Сходу", - сказав Трамп угоду, яку назвав "божевільною".
У свою чергу, Макрон повідомив, що новий пакт повинен охоплювати програму балістичних ракет Ірану та її роль на Близькому Сході.
"Поза військової присутності нам доведеться будувати мир", - підкреслив Макрон.
Нагадаємо, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин оголосив, що КНДР заморозить ядерні та ракетні випробування і закриє ядерний випробувальний полігон на півночі країни.
Президент США Дональд Трамп привітав рішення КНДР, назвавши його "великим прогресом".
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