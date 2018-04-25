Трамп та Макрон заявили про можливість нової ядерної угоди з Іраном

Новий пакт повинен охоплювати програму балістичних ракет Тегерану та її роль на Близькому Сході

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп та президент Франції Еммануель Макрон запропонували обговорити нову угоду щодо ядерної програми Ірану.

Дана заява прозвучала після зустрічі глав держав, повідомляє BBC.

Зокрема, Трамп, який скептично ставиться до підписаної у 2015 році угоди, говорив про "набагато більшу, можливо, угоду".

"Вони повинні були укласти угоду, яка б охоплювала Ємен, яка б стосувалася Сирії, яка охоплювала б інші частини Близького Сходу", - сказав Трамп угоду, яку назвав "божевільною".

У свою чергу, Макрон повідомив, що новий пакт повинен охоплювати програму балістичних ракет Ірану та її роль на Близькому Сході.

"Поза військової присутності нам доведеться будувати мир", - підкреслив Макрон.