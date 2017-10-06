Трамп таємно обговорював з Кремлем деескалацію в Сирії, - ЗМІ
Американські чиновники розповіли, що переговори почалися після приїзду в Москву держсекретаря США Рекса Тіллерсона в квітні. Всього за цей час відбулися дві зустрічі. Остання з них пройшла близько двох тижнів тому в Йорданії. У ній також брали участь місцеві чиновники.
Ще одна зустріч повинна була пройти на цьому тижні в Аммані, але була скасована через проблеми з графіком. Нова дата переговорів поки не була призначена. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на поінформованих чиновників.
Видання зазначає, що ці переговори показують прагнення Білого дому налагодити відносини з Москвою. Однак вони проходять таємно через розслідування можливого втручання Росії у вибори президента США 2016 року.
Крім того, у Пентагоні з побоюванням ставилися до зони деескалації, тому що військові чиновники вважали її витратною і боялися, що це ще глибше затягне США в сирійський конфлікт. Співрозмовники газети висловили надію, що у них вийде знайти шляхи співпраці з Росією для боротьби з терористичною організацією "Ісламська держава".
З американської сторони в переговорах брали участь спеціальні представники США в антитерористичній коаліції Бретт Макгерк і Майкл Ретні, додає видання.
У Держдепартаменті США відмовилися прокоментувати газеті цю інформацію.
Нагадаємо, газета Washington Post з посиланням на джерела повідомила, що Трамп передав Лаврову і Кисляку під час зустрічі в Білому домі інформацію про діяльність угруповання "Ісламська держава".
Згодом Дональд Трамп заявив що ні разу не згадував Ізраїль в ході зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, спростовуючи таким чином повідомленні ЗМІ про розголошення ним секретної інформації, яка була отримана від Ізраїлю.
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