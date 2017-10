Трамп запропонував Тіллерсону "порівняти результати IQ тестів"

Американський президент вважає, що інформація про заяву Тіллерсона є "фейковою", однак зауважив, що він виграє у разі змагання по дотепності з держсекретарем. Про це повідомляє Іndependent.

У інтерв'ю журналу Forbes Трамп сказав: "Я думаю, це фейr. Але якщо він зробив це - нам доведеться порівняти результати тестів IQ, і я можу сказати хто буде переможцем".

Тіллерсон, у якого запланований обід з Трампом та міністром оборони Джеймсом Меттісом у вівторок, провів спеціальну прес-конференцію минулого тижня, на якій заперечив інформацію про своє звільнення. Його прес-секретар зауважив, що Тіллерсон не вживав вислови, які йому приписують.

Президент США також підняв дане питання у своєму Twitter, де заперечив скандальну історію, написавши: "Рекс Тіллерсон ніколи не погрожував піти у відставку. Це фейкові новини, висунуті @NBCNews, низького стандарту, не перевірені мною".

Rex Tillerson never threatened to resign. This is Fake News put out by @NBCNews. Low news and reporting standards. No verification from me.