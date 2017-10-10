Трамп запропонував Тіллерсону "порівняти результати IQ тестів"

Президент США Дональд Трамп закликав держсекретаря Рекса Тіллерсона "порівняти результати тестів на IQ", після того як Тіллерсон назвав його "ідіотом".

Американський президент вважає, що інформація про заяву Тіллерсона є "фейковою", однак зауважив, що він виграє у разі змагання по дотепності з держсекретарем. Про це повідомляє Іndependent.

У інтерв'ю журналу Forbes Трамп сказав: "Я думаю, це фейr. Але якщо він зробив це - нам доведеться порівняти результати тестів IQ, і я можу сказати хто буде переможцем".

Тіллерсон, у якого запланований обід з Трампом та міністром оборони Джеймсом Меттісом у вівторок, провів спеціальну прес-конференцію минулого тижня, на якій заперечив інформацію про своє звільнення. Його прес-секретар зауважив, що Тіллерсон не вживав вислови, які йому приписують.

Президент США також підняв дане питання у своєму Twitter, де заперечив скандальну історію, написавши: "Рекс Тіллерсон ніколи не погрожував піти у відставку. Це фейкові новини, висунуті @NBCNews, низького стандарту, не перевірені мною".

Rex Tillerson never threatened to resign. This is Fake News put out by @NBCNews. Low news and reporting standards. No verification from me. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 жовтня 2017 р.

Інформацію про напружені відносини американських чиновників розповсюдили в ЗМІ минулого тижня. Телеканал NBC, з посиланням на джерела в адміністрації, повідомив, що приблизно тоді, коли президент США Дональд Трамп наприкінці липня виступив із політизованою промовою, адресованою організації "Бойскаути Америки", яку Тіллерсон колись очолював. Три джерела, знайомі з ситуацією, розповіли, що за кілька днів до цього, після того, як в Пентагоні 20 липня пройшла зустріч команди Тремпа з національної безпеки та членами кабінету міністрів, Тіллерсон відкрито принизив президента, назвавши його "ідіотом". Також держсекретар пригрозив не повертатися до Вашингтона.

Хоча невідомо, чи знав про цей інцидент віце-президент Майк Пенс, він порадив Тіллерсону, як знизити напруженість у відносинах з Трампом, а інші високопоставлені чиновники переконували його залишатися на посаді принаймні до кінця року, розповіли джерела NBC. За їх словами, адміністрації Трампа в разі відставки Тіллерсона і на тлі вже відбулися звільнень і відставок, довелося б докласти чимало зусиль, щоб запобігти катастрофічну ситуацію в Держдепартаменті.

Нагадаємо, на початку вересня ЗМІ повідомляли, що у президента США Дональда Трампа зростає невдоволення роботою держсекретаря Рекса Тіллерсона, а також деяких радників.

Нещодавно Трамп вирішив, що державному секретарю Рексу Тіллерсону не варто вести переговори з владою КНДР, оскільки це є "марою тратою часу".