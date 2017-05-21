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Трамп, Тіллерсон та король Саудівської Аравії виконали танець із шаблями, – ВІДЕО

Виконання танцю аль-арда є даниною поваги до місцевих традицій
Президент США Дональд Трамп, державний секретар Рекс Тіллерсон і король Саудівської Аравії Абдул-Азіз аль-Сауд взяли участь у виконанні традиційного танцю з шаблями під час урочистого прийому американської делегації в Ер-Ріяді.
Трамп, Тіллерсон та король Саудівської Аравії виконали танець із шаблями, – ВІДЕО Фото: life.ru

Відео церемонії, в якій були задіяні десятки людей, оприлюднив телеканал Al Arabia на Youtube 20 травня, повідомляє "Дзеркало тижня".

Танець аль-арда є традиційним арабським танцем воїнів, який супроводжується акомпанементом барабанів і хоровим співом. Він нерідко виконується під час візитів іноземних делегацій до Саудівської Аравії, його виконання є даниною поваги до місцевих традицій.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 20 травня взяв участь у церемонії підписання низки оборонних та комерційних договорів з керівництвом Саудівської Аравії.

ЗМІ "підловили" Трампа, який свого часу розкритикував Мішель Обаму, коли та з'явилася в Саудівській Аравії з непокритою головою, адже Меланія Трамп також не надягла хустку під час візиту до країни.

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