Трамп, Тіллерсон та король Саудівської Аравії виконали танець із шаблями, – ВІДЕО
Відео церемонії, в якій були задіяні десятки людей, оприлюднив телеканал Al Arabia на Youtube 20 травня, повідомляє "Дзеркало тижня".
Танець аль-арда є традиційним арабським танцем воїнів, який супроводжується акомпанементом барабанів і хоровим співом. Він нерідко виконується під час візитів іноземних делегацій до Саудівської Аравії, його виконання є даниною поваги до місцевих традицій.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 20 травня взяв участь у церемонії підписання низки оборонних та комерційних договорів з керівництвом Саудівської Аравії.
ЗМІ "підловили" Трампа, який свого часу розкритикував Мішель Обаму, коли та з'явилася в Саудівській Аравії з непокритою головою, адже Меланія Трамп також не надягла хустку під час візиту до країни.
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