Трамп у ході візиту до Польщі обговорить російську агресію на Донбасі, - Ващиковський
"Триває підготовка до візиту американського президента Дональда Трампа в Польщу. Міністерство закордонних справ припускає, що президент США прибуде до Польщі 5 липня ввечері, а програма його візиту триватиме до ранніх пообідніх годин 6 липня", - передає "Польське радіо".
Міністр підкреслив, що серед тем переговорів будуть двосторонні відносини, зокрема економічне співробітництво, постачання газу, співробітництво в галузі оборони і російсько-українська війна. Також буде обговорюватися ситуація на Близькому Сході.
Ващиковський повідомив, що одним з пунктів візиту Трампа буде особиста зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Якщо главу США супроводжуватиме делегація, то відбудуться зустрічі і в більш широкому форматі.
Не виключено також приїзд до Польщі глави Агентства національної безпеки США.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп відвідає Польщу напередодні саміту G20, який відбудеться в Гамбурзі (Німеччина) 7-8 липня 2017 року.
Раніше Дональд Трамп у розмові з прем’єр-міністром Великої Британії Терезою Мей повідомив, що він не хоче їхати з державним візитом до Сполученого королівства, поки британська громадськість не підтримує його.
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