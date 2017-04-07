Трамп у Варшаві запропонує американський газ країнам, залежним від постачань з Росії

Вашингтон хоче допомогти союзникам, спростивши поставки ЗПГ у Центральну і Східну Європу американськими компаніями

Президент США Дональд Трамп має намір використовувати швидке зростання запасів американського зрідженого природного газу (ЗПГ) як "політичний інструмент", щоб знизити залежність низки європейських країн від Росії.

Просувати свою ініціативу Трамп почне на Саміті трьох морів, який пройде у Варшаві в четвер, 6 липня, повідомляє Reuters.

Однією з основних тем зустрічі стане розширення регіональної енергетичної інфраструктури, що включає будівництво терміналів ЗПГ і газопроводів. Серед авторів цієї ініціативи - Польща, Австрія, Угорщина, Латвія і Естонія.

За даними агентства, Трамп заявить на варшавській зустрічі, що Вашингтон хоче допомогти союзникам, спростивши поставки ЗПГ у Центральну і Східну Європу американськими компаніями.

Відзначимо, що Саміт трьох морів, названий так, оскільки більшість його учасників розташовані між Адріатичним, Балтійським і Чорним морями, передуватиме засіданню лідерів G20 у Німеччині. Планується, що під час саміту "Великої двадцятки" відбудеться зустріч Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним.

Протягом декількох десятиліть США були одним з найбільших імпортерів природного газу. Ще цього року або 2018-го Америка готується стати чистим експортером завдяки буму видобутку сланцевого газу в таких штатах, як Техас і Пенсильванія.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко в рамках робочого візиту до Вашингтона обговорив з міністром енергетики США Ріком Перрі можливості поставки альтернативних видів палива до України.