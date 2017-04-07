Трамп у Варшаві запропонує американський газ країнам, залежним від постачань з Росії
Просувати свою ініціативу Трамп почне на Саміті трьох морів, який пройде у Варшаві в четвер, 6 липня, повідомляє Reuters.
Однією з основних тем зустрічі стане розширення регіональної енергетичної інфраструктури, що включає будівництво терміналів ЗПГ і газопроводів. Серед авторів цієї ініціативи - Польща, Австрія, Угорщина, Латвія і Естонія.
За даними агентства, Трамп заявить на варшавській зустрічі, що Вашингтон хоче допомогти союзникам, спростивши поставки ЗПГ у Центральну і Східну Європу американськими компаніями.
Відзначимо, що Саміт трьох морів, названий так, оскільки більшість його учасників розташовані між Адріатичним, Балтійським і Чорним морями, передуватиме засіданню лідерів G20 у Німеччині. Планується, що під час саміту "Великої двадцятки" відбудеться зустріч Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним.
Протягом декількох десятиліть США були одним з найбільших імпортерів природного газу. Ще цього року або 2018-го Америка готується стати чистим експортером завдяки буму видобутку сланцевого газу в таких штатах, як Техас і Пенсильванія.
Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко в рамках робочого візиту до Вашингтона обговорив з міністром енергетики США Ріком Перрі можливості поставки альтернативних видів палива до України.
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