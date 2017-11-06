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Трамп відклав візит до Британії через можливі протести, – ЗМІ

За словами присутніх, така заява здивувала Терезу Мей
Президент США Дональд Трамп у розмові з прем’єр-міністром Великої Британії Терезою Мей повідомив, що він не хоче їхати з державним візитом до Сполученого королівства, поки британська громадськість не підтримує його.
Трамп відклав візит до Британії через можливі протести, – ЗМІ Дональд Трамп. Фото: Reuters

Про це повідомляє "УНІАН" з посиланням на The Guardian.

Трамп заявив, що він не хоче прибувати до Британії через можливі великомасштабні протести і його зауваження фактично заморозили візит на деякий час.

Телефонна розмова відбулася в останні тижні, за словами радника Даунінг-стріт, який перебував у кімнаті під час розмови.

За словами присутніх, така заява здивувала Терезу Мей.

Нагадаємо, в лютому кілька тисяч людей у Лондоні вийшли на вулицю міста протестувати проти візиту президента США Дональда Трампа в Британію.

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