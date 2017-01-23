Трамп відмовився оприлюднити податкову декларацію

Радник Трампа заявила, що "людям немає діла до його податків

Сайт WikiLeaks звернувся з проханням до користувачів інтернету надіслати для публікації матеріали про податкової декларації президента Дональда Трампа.

"Радник Трампа Келлиэнн Конвей сьогодні сказала, що Трамп не буде публікувати свою податкову декларацію. Відправте її нам, щоб ми це зробили", - йдеться в повідомленні порталу в Twitter.

Раніше на сайті петицій Білого дому було розміщено звернення з вимогою опублікувати податкову декларацію Дональда Трампа. Станом на 22 січня петицію підтримали понад 220 тис. осіб. "Безпрецедентні економічні конфлікти адміністрації повинні бути прозорі для американського народу, включаючи будь-які документи, які можуть виявити іноземний вплив і економічну зацікавленість", — йдеться в петиції.

Однак радник президента Келлиэнн Конвей заявила, що Трамп не буде публікувати свою податкову декларацію. За її словами, "людям немає діла до його податкової звітності.

"Відповіддю Білого дому є те, що він не збирається оприлюднити податкову декларацію", - заявила Конвей.

"Ми сперечалися про це протягом всього виборчого процесу. Людей це не хвилювало. Вони голосували за нього. Він досяг цього дуже чітко. Більшість американців більше звертають увагу на те, як буде виглядати їх податкова декларація поки Трамп буде президентом, а не його декларація", - додала вона.

У США немає закону, який вимагає від президента оприлюднити декларацію, однак Трамп став першим президентом в історії, який був би настільки непрозорим в питаннях податків.

Він неодноразово заявляв, що "люди дуже мало дізнаються" з цього документа, але критики стверджують, що декларація показала б будь-які потенційні угоди з Росією, а також скільки податків він насправді заплатив.

Нагадаємо, що обраний президент США Дональд Трамп приніс присягу і вступив на посаду. Під час своєї промови Трамп пообіцяв змінити курс Америки та всього світу. Також 45-ий президент США запевнив, що зітре з лиця землі ісламських терористів.

Президент США Дональд Трамп, який офіційно розпочав виконання обов'язків 20 січня, у перший день на посаді підписав низку розпоряджень, у тому числі про призначення Джеймса Меттіса главою Пентагону.

Також Трамп видав указ про проведення підготовки до скасування реформи охорони здоров'я, проведеної його попередником Бараком Обамою.