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Трамп відмовився підписувати тимчасовий бюджет США без фінансування заходів на кордоні з Мексикою

"Президент зустрінеться з республіканцями з Палати представників сьогодні"
Президент США Дональд Трамп у четвер призначив зустріч з представниками Республіканської партії, після того як не став підписувати проект бюджету, в якому були відсутні дані щодо фінансування заходів безпеки на кордоні країни.
Трамп відмовився підписувати тимчасовий бюджет США без фінансування заходів на кордоні з Мексикою Фото: EPA/UPG

"Президент зустрінеться з республіканцями з Палати представників сьогодні. Наразі президент відмовляється продовжувати роботу (над бюджетом) без даних про заходи безпеки на кордоні (з Мексикою), які включатимуть будівництво стіни або сталевих укріплень", - заявила журналістам Сару Сандерс, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Напередодні Сенат США прийняв проект тимчасового бюджету на період до 8 лютого 2019 року. Якщо тимчасовий бюджет не буде прийнятий Палатою представників або схвалений президентом США, федеральні установи можуть тимчасово призупинити роботу через відсутність фінансування.

Раніше Дональд Трамп заявляв, що не готовий підписувати проект тимчасового бюджету, якщо в нього не будуть включені $ 5 млрд на будівництво укріплень на американо-мексиканському кордоні.

Додамо, мексиканський уряд погодився з планом Адміністрації США, за яким шукачі притулку з території Мексики лишатимуться на території тієї країни, поки їх подання розглядаються відповідними установами США.

Також, Президент США Дональд Трамп дозволив військовослужбовцям на кордоні з Мексикою за необхідності стріляти на ураження по каравану мігрантів.

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20 12 2018 21:18
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