Трамп відмовився продавати свій бізнес: віддасть у сліпий траст

Обраний президент Дональд Трамп заявив, що його бізнес перейде під керівництво двох синів Дональда-молодшого та Еріка

Обраний президент США Дональд Трамп вирішив не продавати свій бізнес, обґрунтувавши це тим, що такий продаж навряд чи буде можливим.

Буде підписано угоду про сліпий траст, у відповідності до якої Трамп буде повністю позбавлений важелів впливу на рішення, що ухвалюються щодо його бізнесу та активів.

"Якою б не була ціна, вона стане підставою для спекуляцій, чи не є вона політичною", - повідомила на спільній прес-конференції з Трампом його юрист Шері Діллон, інформує "Європейська правда".

"За цією угодою інформування (майбутнього президента Трампа) буде жорстко обмежене. Доступні звіти будуть включати лише прибутки та втрати компанії в цілому, без деталізації щодо окремих бізнесів", - пояснила вона.

Представниця Трампа також більш детально пояснила, чому було ухвалене не продавати бізнес в цілому: "Продаж не зніме, а лише загострить конфлікт інтересів, оскільки бренд "Трамп" є ключовим активом організації. І Якщо президент Трамп продасть свій бренд, він має отримувати роялті за його використання і не матиме можливості контролювати, чи не відбувається його некоректне використання. А продаж бізнесу без бренду підірве вартість активів. А президент Трамп не налаштований руйнувати компанію, яку він побудував.

"Двоє моїх синів, які тут присутні, Дон і Ерік, і вони будуть керувати компанією, і вони будуть керувати нею вельми професійно, не будуть обговорювати це зі мною. Вони не зобов'язані це робити", - заявив він.

"Крім того, продаж всієї компанії навряд чи можливий в принципі", - пояснила юрист.

Вона також виключила варіант продажу компанії повнолітнім дітям Трампа, оскільки це потребувало би масштабних запозичень, "і невідомо які умови би їх супроводжували"

Дональд Трамп також заявив, що вже відходить від управління бізнесом.

"На минулих вихідних до мене звернулися з пропозицією про бізнес, девелоперський бізнес в Дубаї. Дуже вигідна пропозиція, на $2 млрд. І я відмовився", - заявив він.

Нагадаємо, що обраний президент США Дональд Трамп запропонував своєму зятю Джареду Кушнеру посаду одного зі старших радників у Білому домі.