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Трамп відповів на пропозицію Путіна зустрітися в Москві

Президент США готовий до зустрічі
У Білому домі відповіли на пропозицію російського президента Володимира Путіна президенту США Дональду Трампу відвідати Москву.
Трамп відповів на пропозицію Путіна зустрітися в Москві Фото: apnews.com

Як повідомляє AP, президент США Дональд Трамп готовий відвідати Москву, якщо отримає офіційне запрошення.

Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс сказала, що Трамп сподівається зустрітися з Путіним у Вашингтоні у 2019 році і готовий відвідати Москву, якщо отримає формальне запрошення.

Як повідомляв iPress.ua 19 липня, президент США Дональд Трамп попросив радника з питань національної безпеки Джона Болтона запросити президента РФ Володимира Путіна відвідати Вашингтон восени 2018 року. Однак у середу, 25 липня, Білий дім заявив, що зустріч президента США з російським лідером відклали до 2019 року. У п'ятницю, 27 липня, Володимир Путін заявив, що готовий зустрітися з президентом США Дональдом Трампом не лише у Вашингтоні, але й у Москві.

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27 07 2018 20:55
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