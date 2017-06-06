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Трамп відреагував на конфлікт навколо Катару

Президент США прокоментував дипломатичний конфлікт навколо Катару
Президент США Дональд Трамп вперше прокоментував дипломатичний конфлікт у Перській затоці між Катаром та кількома його сусідами.
Трамп відреагував на конфлікт навколо Катару Дональд Трамп. Фото: Reuters

"Під час моєї нещодавньої поїздки на Близький Схід я заявив, що більше не може бути фінансування радикальної ідеології. Лідери вказали на Катар – дивіться!", - написав Трамп.

Нагадаємо, що Бахрейн, Саудівська Аравія, Єгипет і ОАЕ заявили про розрив дипломатичних відносин з Катаром, який був звинувачений Арабською коаліцією у підтримці "Ісламської держави" та "Аль-Каїди".

Зокрема, Катар виплатив до мільярда доларів викупу за викрадених в Іраку 26 членів королівської сім'ї та захоплених військових.

 

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06 06 2017 16:57
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