Трамп відреагував на теракт у Лондоні: Ці тварини божевільні

Президент США Дональд Трамп, коментуючи наїзд автомобіля на пішоходів біля будівлі парламенту Британії, назвав терористів "тваринами".

"Ще одна терористична атака у Лондоні. Ці тварини божевільні і повинні зіткнутися зі стійкістю і силою", - написав глава Білого дому у своєму Twitter.

Another terrorist attack in London...These animals are crazy and must be dealt with through toughness and strength! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 14, 2018

Нагадаємо, поліція затримала чоловіка, який на автомобілі врізався в огорожу біля парламенту Британії.