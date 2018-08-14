CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрезидент США Дональд Трамп, коментуючи наїзд автомобіля на пішоходів біля будівлі парламенту Британії, назвав терористів "тваринами".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Трамп відреагував на теракт у Лондоні: Ці тварини божевільні
Поліція Лондона розглядає інцидент як терористичний
Фото: afp.com
"Ще одна терористична атака у Лондоні. Ці тварини божевільні і повинні зіткнутися зі стійкістю і силою", - написав глава Білого дому у своєму Twitter.
Another terrorist attack in London...These animals are crazy and must be dealt with through toughness and strength!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 14, 2018
Нагадаємо, поліція затримала чоловіка, який на автомобілі врізався в огорожу біля парламенту Британії.
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14 08 2018 15:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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