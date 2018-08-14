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Трамп відреагував на теракт у Лондоні: Ці тварини божевільні

Поліція Лондона розглядає інцидент як терористичний
Президент США Дональд Трамп, коментуючи наїзд автомобіля на пішоходів біля будівлі парламенту Британії, назвав терористів "тваринами".
Трамп відреагував на теракт у Лондоні: Ці тварини божевільні Фото: afp.com

"Ще одна терористична атака у Лондоні. Ці тварини божевільні і повинні зіткнутися зі стійкістю і силою", - написав глава Білого дому у своєму Twitter.

 

Нагадаємо, поліція затримала чоловіка, який на автомобілі врізався в огорожу біля парламенту Британії.

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14 08 2018 15:30
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