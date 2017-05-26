Трамп відштовхнув прем'єра Чорногорії, позуючи для фото, - ВІДЕО
Маркович пізніше зізнався, що навіть не помітив цього.
"Це просто невинна ситуація", - сказав Маркович журналістам пізніше, повідомляє ВВС.
Маркович закликав не звертати увагу на цей епізод.
"Сьогодні в мене була унікальна можливість особисто подякувати президенту Трампу за його підтримку, за швидку ратифікацію протоколу [про вступ Чорногорії в НАТО] в Сенаті США, у цілому за підтримку США інтеграції Чорногорії в альянс", - цитує чорногорського прем'єра CBS.
"Оскільки сьогодні журналісти всіляко обговорюють цю сцену, я хочу сказати вам, що для президента США природно бути в першому ряду", - підсумував Маркович.
Прес-секретар Білого дому Шон Спайсер і собі заявив, що розстановка політиків перед камерою відповідно до протоколу була визначена заздалегідь, тому Трамп мав зайняти своє місце.
Як повідомляв iPress.ua, 21 травня Дональд Трамп, державний секретар Рекс Тіллерсон і король Саудівської Аравії Абдул-Азіз аль-Сауд взяли участь у виконанні традиційного танцю з шаблями під час урочистого прийому американської делегації в Ер-Ріяді.
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