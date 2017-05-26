Трамп відштовхнув прем'єра Чорногорії, позуючи для фото, - ВІДЕО

Маркович пізніше зізнався, що навіть не помітив цього

Президент США Дональд Трамп відштовхнув прем'єра Чорногорії Душка Марковича на саміті НАТО під час розстановки політиків для колективної фотографії.

Маркович пізніше зізнався, що навіть не помітив цього.

"Це просто невинна ситуація", - сказав Маркович журналістам пізніше, повідомляє ВВС.

Маркович закликав не звертати увагу на цей епізод.

"Сьогодні в мене була унікальна можливість особисто подякувати президенту Трампу за його підтримку, за швидку ратифікацію протоколу [про вступ Чорногорії в НАТО] в Сенаті США, у цілому за підтримку США інтеграції Чорногорії в альянс", - цитує чорногорського прем'єра CBS.

"Оскільки сьогодні журналісти всіляко обговорюють цю сцену, я хочу сказати вам, що для президента США природно бути в першому ряду", - підсумував Маркович.

Прес-секретар Білого дому Шон Спайсер і собі заявив, що розстановка політиків перед камерою відповідно до протоколу була визначена заздалегідь, тому Трамп мав зайняти своє місце.

Як повідомляв iPress.ua, 21 травня Дональд Трамп, державний секретар Рекс Тіллерсон і король Саудівської Аравії Абдул-Азіз аль-Сауд взяли участь у виконанні традиційного танцю з шаблями під час урочистого прийому американської делегації в Ер-Ріяді.