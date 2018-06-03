Трамп відвідає Єрусалим у травні для відкриття посольства США

Трамп заявив, що його рішення про перенесення посольства США в Єрусалим "оцінила більша частина світу"

На зустрічі з президентом Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу в Білому домі президент США Дональд Трамп висловив намір відвідати у травні Ізраїль для відкриття в Єрусалимі посольства Сполучених Штатів Америки.

"Нове посольство буде відкрито в травні, і Трамп сказав, що він, якщо зможе, поїде в Ізраїль на церемонію відкриття", - повідомляє AP.

Відзначається, що перерізання стрічки в новому дипломатичному представництві, яке буде тимчасово розташовуватися у будівлі Генконсульства США в Єрусалимі, співпадає по часу з відзначенням 70-річчя незалежності Ізраїлю.

Трамп також заявив, що його рішення про перенесення посольства США в Єрусалим "оцінила більша частина світу".

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Як відомо, 6 грудня президент США Дональд Трамп заявив про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю і доручив Держдепартаменту почати підготовку до переведення посольства Америки з Тель-Авіва до Єрусалиму.

Заява Трампа про визнання Єрусалима столицею Ізраїлю спричинила хвилю насильства у регіоні. Ізраїльська армія здійснила кілька ударів у відповідь на атаки палестинських бойовиків. Унаслідок зіткнень демонстрантів із ізраїльськими силовиками в Єрусалимі та на палестинських автономних територіях загинули кілька протестувальників, понад 750 людей дістали поранень.

Згідно з останніми опитуваннями, майже половина палестинців підтримує силовий шлях вирішення питання про створення власної держави.