Президент США Дональд Трамп відвідав Ірак з неоголошеним візитом, повідомили в середу ввечері в Білому домі.

"Президент Трамп і його дружина відправилися в Ірак пізно ввечері в Різдво, щоб поспілкуватися з військовими та їхніми командирами і подякувати їм за успішну службу і щоб привітати їх з Різдвом", - йдеться в повідомленні представника Білого дому Сари Сандерс, інформує "Інтерфакс-Україна".

Газета The New York Times пояснює, що на території Іраку президент США знаходився в середу. ЗМІ відзначають, що ця поїздка стала першим візитом Дональда Трампа в "гарячу точку".

За даними Associated Press відправлення "Борта номер один" Трампа з Вашингтона відбулося в умовах максимальної секретності. Увечері в середу літак приземлився в Багдаді.

Агентство відзначає, що два попередника Дональда Трампа відвідували Ірак під час своїх президентських термінів. Так, Джордж Буш-Молодший відвідував Ірак у листопаді 2003 року, а Барак Обама - в квітні 2009 року.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати перемогли "Ісламську державу" в Сирії.