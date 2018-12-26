Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Трамп відвідав Ірак

Ця поїздка стала першим візитом Дональда Трампа в "гарячу точку"
Президент США Дональд Трамп відвідав Ірак з неоголошеним візитом, повідомили в середу ввечері в Білому домі.
Трамп відвідав Ірак Фото: reuters.com

"Президент Трамп і його дружина відправилися в Ірак пізно ввечері в Різдво, щоб поспілкуватися з військовими та їхніми командирами і подякувати їм за успішну службу і щоб привітати їх з Різдвом", - йдеться в повідомленні представника Білого дому Сари Сандерс, інформує "Інтерфакс-Україна".

Газета The New York Times пояснює, що на території Іраку президент США знаходився в середу. ЗМІ відзначають, що ця поїздка стала першим візитом Дональда Трампа в "гарячу точку".

За даними Associated Press відправлення "Борта номер один" Трампа з Вашингтона відбулося в умовах максимальної секретності. Увечері в середу літак приземлився в Багдаді.

Агентство відзначає, що два попередника Дональда Трампа відвідували Ірак під час своїх президентських термінів. Так, Джордж Буш-Молодший відвідував Ірак у листопаді 2003 року, а Барак Обама - в квітні 2009 року.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати перемогли "Ісламську державу" в Сирії.

 

 

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 12 2018 23:44
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКА

Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКА

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.