Трамп відвідав Ірак
"Президент Трамп і його дружина відправилися в Ірак пізно ввечері в Різдво, щоб поспілкуватися з військовими та їхніми командирами і подякувати їм за успішну службу і щоб привітати їх з Різдвом", - йдеться в повідомленні представника Білого дому Сари Сандерс, інформує "Інтерфакс-Україна".
Газета The New York Times пояснює, що на території Іраку президент США знаходився в середу. ЗМІ відзначають, що ця поїздка стала першим візитом Дональда Трампа в "гарячу точку".
За даними Associated Press відправлення "Борта номер один" Трампа з Вашингтона відбулося в умовах максимальної секретності. Увечері в середу літак приземлився в Багдаді.
Агентство відзначає, що два попередника Дональда Трампа відвідували Ірак під час своїх президентських термінів. Так, Джордж Буш-Молодший відвідував Ірак у листопаді 2003 року, а Барак Обама - в квітні 2009 року.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати перемогли "Ісламську державу" в Сирії.
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