Трамп: військова відповідь США на нерозсудливі дії КНДР підготовлена

Раніше глава Пентагону заявив, що війна США з КНДР могла б стати катастрофічною

США підготували військову відповідь на адресу Північної Кореї на випадок, якщо Пхеньян вчинить нерозсудливі дії.

"Військові рішення зараз повністю підготовлені, все заряджене і готове, якщо Пхеньян поведе себе нерозсудливо. Сподіваюся, Кім Чен Ин обере інший шлях!", - написав президент США Дональд Трамп у своєму Twitter.

Зазначимо, глава Пентагону Джеймс Меттіс заявив, що війна США з КНДР могла б стати катастрофічною.

Нагадаємо, офіційні особи Корейської народно-демократичної республіки (КНДР) опублікували заяву з погрозами на адресу Сполучених Штатів Америки (США).

У заяві сказано, що США "зазнають ганебної поразки" і будуть остаточно знищені" якщо почнуть загрожувати Північної Кореї.

Раніше розвідка США повідомила, що Північна Корея успішно виготовила невелику ядерну боєголовку, яку можна встановити на міжконтинентальну балістичну ракету.

Після цього президент США Дональд Трамп пообіцяв, що подальші ядерні загрози США "зустрінуть вогнем, гнівом та відвертою силою, яких цей світ ще раніше не бачив".