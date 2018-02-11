Військові готові застосувати силу проти мігрантів на кордоні з Мексикою, - Трамп
Трамп зазначив, що караван мігрантів, який рухається в бік США, в Мексиці закидали камінням місцевих поліцейських, повідомляє DW.
Президент США пообіцяв не допустити подібних дій щодо військових, які охороняють американський кордон.
"Якщо вони будуть кидати камені в наших солдат, то ті завдадуть удару у відповідь", - заявив він.
За словами Трампа, він розпорядився, щоб військовослужбовці "розглядали камені як рушниці".
Тим часом офіційний представник Пентагону відмовився коментувати деталі планованого застосування сили щодо до мігрантів. За його словами, військовослужбовці є професіоналами, які мають право захищатися. Солдати спрямовані на кордон з метою забезпечення її захисту і їх завданням є домагатися дотримання законодавчих норм, додав представник Міноборони США.
У напрямку США попрямували близько семи тисяч осіб з Гватемали, Гондурасу і Сальвадора, більшість з них прибули до Мексики нелегально. За оцінкою волонтерської організації Pueblo Sin Fronteras, частина з них пізніше повернулася на батьківщину, ще близько 1700 осіб вирішили скористатися пропозицією Мексики і залишилися в країні.
Нагадаємо, що в 2016 році під час передвиборної кампанії Трамп оголосив про намір збудувати "велику і красиву стіну" на кордоні з Мексикоюпротяжністю близько 3,2 тис. км для боротьби з нелегальними мігрантами.
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