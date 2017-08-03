Трамп "вкрай стурбований" новим "зливом" WikiLeaks
Про це заявив під час брифінгу прес-секретар Білого дому Шон Спайсер, повідомляє Укрінформ.
За його словами, якщо інформація, оприлюднена WikiLeaks, виявиться правдою, реакція Білого дому буде жорсткою.
"Будь-хто, хто допускає витоки секретної інформації, буде притягнутий до відповідальності по всій строгості закону. Ми будемо переслідувати і залучати цих людей до відповідальності", – зазначив він.
Представник Білого дому офіційно не підтвердив, що оприлюднена інформація є дійсно матеріалами Центрального розвідувального управління США. Однак, він зауважив, що нова адміністрація розслідуватиме всі факти.
Під час передвиборчої кампанії Дональд Трамп вітав появу викрадених матеріалів на сайті WikiLeaks. Тоді ресурс опублікував особисті листування лідерів Демократичної партії, що в певний момент під час перегонів створило серйозну перевагу для самого Трампа. Він тоді навіть заявив: "Я люблю WikiLeaks!"
Американські спецслужби після багатократних перевірок підтвердили, що інформація була викрадена російськими спецслужбами, які видавали себе за хакерів.
Коментуючи це, речник Трампа Шон Спайсер у середу заявив, що ці випадки неможна порівнювати. За його словами, "існує велика різниця" між викраденням листів політичних лідерів і оприлюдненням секретних даних.
Напередодні сайт WikiLeaks опублікував першу частину пакету документів, які, як стверджується, є конфіденційними документами ЦРУ США і викривають масштабну хакерську програму відомства.
WikiLeaks виклав майже 9 тис. документів ЦРУ, це найбільший виток за всю історію.
Масив документів отримав назву Vault 7, по аналогії з постапокаліптичною грою FallOut, він містить дані про центр ЦРУ у Німеччині та глобальне стеження за користувачами смартфонів.
В оприлюднених документах розповідається про масштаби і напрямки глобальної секретної хакерської програми ЦРУ, її арсенал шкідливого програмного забезпечення і десятках загроз "нульового дня", які використовуються проти широкого кола продуктів американських і європейських виробників, зокрема, смартфонів iPhone від компанії Apple, Android від Google, Windows від Microsoft і навіть телевізорів Samsung, які, за даними WikiLeaks, перетворюють у таємні мікрофони.
Нагадаємо, американці хочуть відставки генпрокурора, бо він брехав про зв’язки Трампа з Росією.
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